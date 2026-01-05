中共想過斬首台灣總統？「1神器」讓解放軍「根本斬首不了」

圖為樂山雷達站，（資料照，取自青年日報）

美軍閃電生擒委內瑞拉總統後，小粉紅開始狂洗中方也可以如法炮製，對台灣總統賴清德進行「精準斬首」。對此，財經網紅胡采蘋吐槽，中國要能「斬首」台灣元首早就做了，正是因為做不到才遲遲沒有動作，加上台灣有美方給我們探測範圍涵蓋中國全境的「樂山雷達」，北京一有動作就會被偵測到，讓我們的總統有至少20分鐘預警時間撤退到安全地區。

胡采蘋今天（5日）在臉書發文，「今天早上我開車上班的時候，聽到彭博新聞的特派記者正在講，現在整個中國網路都在說，如果川普做的事情合乎國際法，那中國也可以比照，扣押台灣總統賴清德。其實中共要不要斬首台灣的總統，跟國際法完全無關，中共在新疆蓋集中營，國際法也不允許啊；中共未經審判可以把法輪功成員酷刑勞改，這是國際法允許的事情嗎？」

「中英聯合聲明承諾香港制度50年不變，中共片面改變基本法、國安法、改變選舉制度，英國還提出了抗議，表示違反中英聯合聲明，中共就說那個聲明已經是歷史文件，中共是很在乎國際法嗎？中共在南海蓋人工島礁，周邊國家不斷抗議，菲律賓打國際訴訟，國際海洋法庭判決島礁侵犯菲律賓主權，中共不但不服，還在國內發起了洶湧的民粹運動「一點都不能少」，請問這符合哪裡的國際法？」

樂山雷達難以破壞 提供總統20分鐘預警時間

胡采蘋表示，如果大家有去看前幾天前美國防部官員胡振東接受訪問的影片，就能知道為何中共沒有辦法斬首台灣元首，美軍老早就想到這一步，為了防止中共用飛彈執行斬首，因此給了台灣樂山雷達，「樂山站可以看到三千公里遠（中國全境都在探測範圍），一旦樂山站偵測到飛彈、火箭或戰鬥機攻擊，這套系統會立刻反應，並且可以安排接戰順序，愛國者飛彈系統就是由樂山雷達導引，這套雷達提供了我們的總統至少20分鐘的預警時間，有充分時間退到安全地區。」

「而樂山雷達是非常難以破壞的，因為他是十層樓高的大型三面體，每一面都有幾千個獨立運作的模組，即使是有飛彈過來，摧毀了幾百個模組，其他的模組還是能繼續運作，三面都有密密麻麻的模組執行雷達任務，你很難把樂山打到不能用。由於樂山雷達特別重要，因此也有各種為它設計的軟硬殺佈置，硬殺就是我們也有飛彈或其他武器會飛出去，提前打爆對方的飛彈，軟殺則是干擾中國的北斗衛星訊號，讓武器自己墜毀。台灣有各種不同大量的干擾器，而中共的通訊偵測系統到底行不行，相信現在馬杜羅是全世界最清楚的人。」

胡采蘋吐槽，「中共的行為哪裡跟國際法有關了，他不是不想來斬首台灣總統，他是臣妾做不到，根本斬首不了，樂山雷達會提前預警讓總統藏起來。就連世界軍武第二大國俄羅斯都打烏克蘭打了四年，也沒有成功斬首澤倫斯基，何況你要打IT強國的台灣呢？」

她接著說，「對台灣更有利的一個消息，是2025年美國國會通過的國防授權法，唯一指定跟外國合作的武器案，就是跟台灣聯合研發製造無人機，不是以色列，不是烏克蘭，不是歐洲國家，是台灣。而且一通過這個法案之後，美國政府很快宣布了將禁止所有外國製造的無人機，台灣根本是被開了唯一的一扇窗。」

最後胡采蘋直言，「台灣人不是靠害怕才走到今天，是靠勇敢、努力和學習，用知識來分析自己的恐懼到底是不是窮緊張，用知識來投資賺錢、發展事業，這才是我們強大的台灣人啦。今天台股暴漲八百點，收盤30105，台股上三萬啦！2026台灣一定更好！」

