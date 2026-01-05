為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍活捉馬杜羅讓梁靜茹又爆紅！ 〈可惜不是你〉在中國遭禁播

    2026/01/05 21:20 即時新聞／綜合報導
    中國國家主席習近平。（路透檔案照）

    美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發國際熱議，尤其是與委國非常友好的中國。牆內有大批中國網友開始「陰陽怪氣」，在網上狂刷歌手梁靜茹的名曲《可惜不是你》，暗諷意味十足，但沒多久這首歌就被中共禁播了。

    美軍凌晨對委內瑞拉首都加拉加斯發動突襲，以迅雷不及掩耳之勢活捉馬杜羅夫婦，並將2人押往紐約受審。消息曝光後隨即掀起中網熱烈討論，撇除小粉紅痛罵「美帝世界惡霸」，更多人在網上點播梁靜茹的《可惜不是你》，洗版「可習不是尼」、「可惜不是那誰」、「雖然新聞裡是他，但在我們心裡，這首歌永遠屬於另一個人，含金量還在上升」、「美帝這次業務能力不行啊，抓錯人了，建議重新抓，大家懂得都懂」。

    但不出意外的，這首歌在牆內馬上被禁播，網傳中國音樂平台「QQ音樂」的《可惜不是你》頁面上，上秒還能正常播放，但下秒平台就跳出「該歌曲暫無版權」的通知。

    該消息傳到台灣後，鄉民紛紛表示「也太好笑，中國超可憐」、「還有另一首可以點播啊，希望一直是你！」、「這首歌常在一些特殊時期就會被禁」、「以後看到中國帳號就直接丟梁靜茹的歌『可惜不是你』就好了」、「國歌也差不多要被禁播了，整首歌都是敏感用詞」、「YT播放數突然暴增，快笑死」、「以前的KMT也會做一樣的事」、「這樣也要禁！對號入座也太好笑」。

    中國網友在網上狂刷歌手梁靜茹的名曲《可惜不是你》，暗諷意味十足。（圖翻攝自臉書）

