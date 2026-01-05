為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民進黨市議員預計2/4至2/10受理登記 台中加原住民擬提35席過半

    2026/01/05 07:05 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員年底改選，民進黨預計2月4日至10日受理登記。（記者蘇金鳳攝）

    距離11月28日市議員改選不到一年，台中市要參選黨員都相當心急何時登記，傳出民進黨6都市議員參選的登記預計在2月4日至10日受理，而3月2日起進行民調初選，但一切還需要元月7日的中執會通過，另外，有關6都各黨部所擬的各選區提名席次，預計在元月14日中執會通過。

    距離市議員改選愈來愈近，民進黨中市議員提名除了3個原住民選區，14個選區提名席次在去年底市黨部已決定，共提名32席，加上3席由中央提名3席原住民議員，提名超過中市議員應選65席的一半，總統賴清德也在日前信賴之友會百工百業大會喊出中市議員席次要過半。

    民進黨在台中市提名第一選區應選3席（大甲、大安、外埔）提名2席，第二選區應選5席（清水、梧棲、沙鹿）提名2+1席（加1是指婦女保障名額），第三選區應選5席（大肚、烏日、龍井）提名1+1席，第四選區5席（后里、豐原）提名1+1席、第五選區應選6席（神岡、大雅、潭子）提名3席。

    第六選區應選5席（西屯）提名1+1席、第七選區應選4席（南屯）提名2席，第八選區（北屯）提名2+1，第九選區應選3席（北區）提名2席，第十選區應選3席（中西區）提名2席，第十一選區（東南區），提名2+1，第十二選區應選4席（太平）提名1+1席、第十三選區應選6席（大里、霧峰）提名2+1、第十四選區應選2席（東勢、石岡、新社、和平）提名1席。

    其中北屯應選席次可能增1席成為7席，東南區減1席，成為應選4席，但不會影響提名席次，預計14日中執會會通過。

    此外，傳出六都市議員登記，預計2月4日至10日在六都地方黨部受理，而3月2日起進行民調初選，但待元月7日中執會通過。

