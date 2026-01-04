為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    日經：駐韓美軍將擴大行動範圍 應對台灣突發事態

    2026/01/04 23:46 中央社
    駐韓美軍最近在官網發布一張呈現倒置的東亞地圖，據傳布朗森已經下令內部使用這張地圖。（擷自駐韓美軍官網）

    駐韓美軍最近在官網發布一張呈現倒置的東亞地圖，據傳布朗森已經下令內部使用這張地圖。（擷自駐韓美軍官網）

    「日經亞洲」今天指出，駐韓國的美軍將擴大行動範圍至朝鮮半島之外，以建立因應台灣突發事態的戰備系統；華府此舉是尋求加強嚇阻力，不僅對北韓，也針對日益強勢的中國。

    日經亞洲（Nikkei Asia）報導，駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）去年12月29日在首爾一場論壇上表示，「韓國不僅僅是因應朝鮮半島的威脅」。

    考慮到可能發生的台灣突發事態，駐韓美軍最近在官網發布一張呈現倒置的東亞地圖，據傳布朗森已經下令內部使用這張地圖。

    該地圖顯示出，駐韓美軍與平壤、北京、台北、馬尼拉等附近主要城市的距離，這展現美國軍隊駐紮韓國的更廣泛戰略優勢。

    基於美韓兩國同盟，駐韓美軍的主要任務是嚇阻北韓。

    首爾當局希望防衛朝鮮半島是駐韓美軍的首要任務，並擔憂華府會將軍隊派往第三國。

    駐韓美軍要增強靈活性的理由，是因為華府方面越來越擔憂台灣突發事態有可能成真。

    美國戰爭部去年12月下旬發布的「中國軍力報告」寫道，中國軍隊正穩步推進，且預期在2027年底前，具備對台開戰並取勝的能力。

    約有2萬8000名美軍駐紮在韓國首爾南方約70公里處。從地理位置來看，韓國不僅接壤北韓，也靠近中國與台灣。

    布朗森曾於去年11月說過，韓國的地理位置賦予了獨特能力，能影響多個競爭軸線，向北可影響北韓，向西能影響中國。

    駐韓美軍司令布朗森。（歐新社）

    駐韓美軍司令布朗森。（歐新社）

