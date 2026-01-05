16縣市低溫特報！ 強烈大陸冷氣團午後南下 各地越晚越冷

今日白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚間氣溫將進一步下降。（資料照）

中央氣象署指出，今日（5日）清晨受到輻射冷卻影響，各地依然偏冷。氣象署凌晨4點32分針對16縣市發布低溫特報，今日平地最低溫是金門東測站在今晨6點9分測得的6.2度；台灣本島平地最低溫則出現在新竹縣關西鎮的「關西工作站」測站，今晨5點44分測得6.5度。

今日各地日夜溫差大，清晨低溫西半部及宜蘭11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷及金門有可能出現10度以下低溫。白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚間氣溫將進一步下降。

請繼續往下閱讀...

天氣方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南局部地區短時間可能達橘色提醒等級 。

週二（6日）受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，低溫預測中部以北、宜蘭及金門10至13度，南部、花東及澎湖15至17度，馬祖10至12度；高溫方面，北部、宜花及澎湖、金門15至22度，中南部及台東21至25度，馬祖12至14度。

週三（7日）至週四（８日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部白天有陽光時感受溫暖，日夜溫差大。週五（9日）至週六（10日）強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫回升，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

這段時間中部以北、宜蘭及金、馬低溫最低可下探至9度，南部、花東及澎湖13至16度。週三週四北部、宜蘭及澎湖、金門高溫落在16至18度，花東18至22度，中南部21至24度，馬祖11至13度；週五起高溫略微回升。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 21 12 ~ 23 14 ~ 26 15 ~ 23

氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法