懶人包》流亡委內瑞拉人為何慶祝？一文看懂美國對馬杜羅動手原因

馬杜羅被生擒的消息曝光後，大批流亡海外的委內瑞拉人歡呼慶祝。（歐新社）

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，閃電活捉極度親中的獨裁總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，大批流亡海外的委內瑞拉人則歡呼慶祝。川普政府為何要對委國發起軍事行動，本報做一篇懶人包，讓讀者快速了解；另外，知名委內瑞拉裔美國演員富恩特（Rafael De La Fuente）也曾拍片解釋委國這麼多人逃亡海外的原因。

美軍3日凌晨對委內瑞拉發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），出動逾150架戰機轟炸委國首都加拉加斯（Caracas），生擒馬杜羅夫婦，一夜之間就讓這個極度親中的政權垮台，震驚國際政壇。許多人好奇美國對委國發動軍事行動的原因，川普政府給出的理由有五個。

一、打擊毒品與跨國犯罪（最核心官方理由）

美方長期指控委內瑞拉高層涉及毒品走私、洗錢、黑幫與武裝組織，尤其是馬杜羅領導被華府列為外國恐怖組織的「太陽卡特爾集團」（Cartel de los Soles），利用國家機器向美國輸送大量毒品。美方宣稱，這次行動是為了執行法院逮捕令，將販毒元首繩之以法，並非侵略，而是反毒、反犯罪行動。

二、解決「黑幫移民」問題

川普政府認為，委內瑞拉蓄意向美國輸出犯罪分子，例如起源自2014年委內瑞拉阿拉瓜州的跨國犯罪集團「阿拉瓜火車火車幫」（Aragua Train），對美國社會穩定造成動搖。

三、資助非法活動

川普政府指控委內瑞拉利用石油收入資助人口販運和綁架活動。

四、保護美國國家安全

川普政府主張委內瑞拉政權與美國敵對勢力（如伊朗、俄羅斯）合作，成為跨國犯罪、毒品、非法資金的樞紐，委內瑞拉位於南美洲頂端，有如美國自家「後院」，對美國本土與區域安全構成「持續威脅」。

五、保護人權、終結人道危機

川普政府曾宣稱，委內瑞拉出現人權迫害、政治犯、民生醫療崩潰等危機，而專制腐敗的馬杜羅政權是造成數百萬人逃離委國的主因。

至於外界認為美國官方沒說出口的原因還有三個：

一、能源與經濟因素

委內瑞拉擁有全球最大石油儲量，透過扶植親美政權，美國能徹底打破俄羅斯與伊朗在美洲的能源佈局，確保全球能源定價權回到華府手中。

二、政權合法性爭議

美國不承認馬杜羅政府的選舉正當性，視其為威權政權、非法掌權。

三、地緣政治與戰略考量

委內瑞拉被視為中國、俄羅斯、伊朗在西半球的重要盟友與落腳點，美國不希望敵對勢力在「後院」擴張影響力。

而美國生擒馬杜羅夫婦的消息曝光，為何這麼多海外委內瑞拉人這麼開心？這可以從知名委內瑞拉裔美國演員富恩特過去拍的影片一窺究竟。擁有近千萬人追蹤的IG粉專「History Photographed」3日分享富恩特先前談委內瑞拉流亡問題的影片，富恩特在片中表示，「作為一名委內瑞拉裔美國人，我有些話想說，我的家人、父母、姊妹，整個大家庭，都失去了一切。他們的工作、積蓄、投資全沒了，被一個死死掐住委內瑞拉超過25年的『毒品獨裁政權』徹底摧毀！」

「而發生在我家人身上的事，也發生在數百萬人身上。委內瑞拉的逃亡，是地球上僅次於敘利亞的第二大流離失所危機，這不僅僅是一場危機，這是我們這個時代最嚴重的人道災難之一。苦難並不只如此，這個政權已經監禁了數百名政治犯，數千人僅僅因為發聲就被謀殺，超過三分之一的人口已經逃離。不是為了更好的機會或美國夢，而是為了生存，為了活下去，因為留下來往往意味著死亡。儘管世界將委內瑞拉視為一個『崩潰的國家』，但實際上它是一個『被佔領的國家』，我們的領土，我們的自然資源，以及我們的機構已經被敵對的外國勢力所侵佔，伊朗民兵、中國企業、俄羅斯情報機構，全都在肆無忌憚地剝削我們的國家！」

富恩特直言，「委內瑞拉不再只是一場局部危機，它現在是一個危及整個西半球的地緣政治威脅。它已成為威權主義在美洲擴張的發射台。」

