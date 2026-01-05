為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    警告委內瑞拉代理總統「做對的事」 川普：否則會比馬杜羅還慘

    2026/01/05 07:10 即時新聞／綜合報導
    川普4日在接受專訪時警告委內瑞拉代理總統羅格里格斯「必須做對的事」，否則將付出沉重代價。（路透）

    川普4日在接受專訪時警告委內瑞拉代理總統羅格里格斯「必須做對的事」，否則將付出沉重代價。（路透）

    美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，押往美國受審，委內瑞拉最高法院3日晚間下令，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）代理總統職務。美國總統川普4日在接受《大西洋月刊》（The Atlantic ）專訪時警告羅格里格斯「必須做對的事」，否則將付出沉重代價。

    綜合外媒報導，川普3日提及羅德里格斯時曾表示，對於美方認為能「讓委內瑞拉再次偉大」的事，羅德里格斯基本上都願意配合，川普還說羅德里格斯很有風度，但她在這些事情上已經別無選擇。川普4日接受《大西洋月刊》專訪時則聲稱：「如果她不做正確的事，她將付出非常沉重的代價，可能比馬杜羅的代價還要大。」

    川普因為干預委內瑞拉政局，使他受到「讓美國再次偉大」（MAGA）與「美國優先」支持者的批評，不過川普在訪談中強調：「不管是重建還是政權更迭，不管你怎麼稱呼它，都會比現在的狀況更好，不可能會更糟了。」

    川普認為，對委內瑞拉而言，重建並不是壞事，「這個國家已經爛透了，它是一個徹底失敗的國家，這個國家在各方面都是災難」。

    此外川普在訪談中也重申美國獲取格陵蘭島的必要性，美國需要格陵蘭來充實美國的國防。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播