警告委內瑞拉代理總統「做對的事」 川普：否則會比馬杜羅還慘

川普4日在接受專訪時警告委內瑞拉代理總統羅格里格斯「必須做對的事」，否則將付出沉重代價。（路透）

美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，押往美國受審，委內瑞拉最高法院3日晚間下令，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）代理總統職務。美國總統川普4日在接受《大西洋月刊》（The Atlantic ）專訪時警告羅格里格斯「必須做對的事」，否則將付出沉重代價。

綜合外媒報導，川普3日提及羅德里格斯時曾表示，對於美方認為能「讓委內瑞拉再次偉大」的事，羅德里格斯基本上都願意配合，川普還說羅德里格斯很有風度，但她在這些事情上已經別無選擇。川普4日接受《大西洋月刊》專訪時則聲稱：「如果她不做正確的事，她將付出非常沉重的代價，可能比馬杜羅的代價還要大。」

川普因為干預委內瑞拉政局，使他受到「讓美國再次偉大」（MAGA）與「美國優先」支持者的批評，不過川普在訪談中強調：「不管是重建還是政權更迭，不管你怎麼稱呼它，都會比現在的狀況更好，不可能會更糟了。」

川普認為，對委內瑞拉而言，重建並不是壞事，「這個國家已經爛透了，它是一個徹底失敗的國家，這個國家在各方面都是災難」。

此外川普在訪談中也重申美國獲取格陵蘭島的必要性，美國需要格陵蘭來充實美國的國防。

