中國吹牛中製雷達可鎖定美F-35 翻車內容一次看完！

美國去年9月因打擊毒品和委內瑞拉爆發衝突，中國隨後宣稱委國使用中製JY-27米波雷達鎖定美軍F-22與F-35隱形戰機，讓不少小粉紅歡欣鼓舞。不過，隨著美軍如今兵不血刃迅速抓捕委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人，「中製雷達神話」也隨之破滅，以下整理了中國當初所吹噓的內容。

從中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）去年9月19日的影片可以看到，有軍事網紅指稱美國海軍陸戰隊F-35B戰鬥機，穿越加勒比海時被委內瑞拉防空雷達給盯上還直接鎖定，而這款雷達就是「熊貓（指中國）」的JY-27雷達，無疑讓「美國隱身神話被幹碎」。

中國軍事網紅在這段去年9月的影片中宣稱，「這批雷達是最近才送到委內瑞拉的，委國很難在短時間學會」，因此「不用明說就可以知道是誰在操作」（暗指共軍派人協助），而JY-27雷達與俄製S-300防空飛彈結合，「更讓美軍直接後撤150公里」。

中國軍事網紅表示，委國擁有9套反隱形雷達，以前美軍在南美都是橫著走，如今F-35的隱身優勢全沒了，火控雷達一鎖定，F-35基本上就和活靶子一樣。

這段影片當時吸引了許多小粉紅留言，喜稱「老美隱形飛機被鎖定，確實開始怕了」、「殲-10打敗F-35應是常態了」，還有人叫囂「就等著看美國何時打委內瑞拉」，沒想到美軍最後如入無人之境在委國抓走馬杜羅，狠狠打臉中國的自嗨行為。

此外，因親中行為經常受到質疑的前海軍艦長呂禮詩，去年也曾在《中天新聞》節目頭頭是道地分析JY-27雷達為何能夠鎖定F-35，目前影片下方湧入不少新留言，網友們狠酸「JY-27到底鎖定了什麼」、「笑死人了」。

