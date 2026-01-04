今明回暖！入冬首波寒流週二報到 吳德榮：低溫下探5度以下

今至明下午、冷空氣續減弱，白天晴朗舒適、早晚很冷，日夜溫差大。（資料照）

今（4日）晨輻射冷卻發威，部分縣市反而出現此波強烈大陸冷氣團的最低氣溫，本島縣市平地的最低氣溫出現在新竹關西鎮4.8度、苗栗頭屋鄉5.5度，其他各地區平地的最低氣溫約在7、8度之間，今明（5日）兩天冷空氣減弱，不過明晚新一波冷空氣南下，週二（6日）越晚越冷，週六（10日）前冷空氣壟罩，配合輻射冷卻將成為入冬首波寒流。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今至明下午、冷空氣續減弱，白天晴朗舒適、早晚很冷，日夜溫差大。明晨部分地區因強「輻射冷卻」，仍有10度以下低溫，應注意。今日各地區氣溫如下：北部8至25度、中部7至27度、南部7至28度、東部8至27度。

請繼續往下閱讀...

明晚至週二晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

週二上午起強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。週三（7日）至週六（10日）冷空氣籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，輻射冷卻效應更勝前波，清晨將再創入冬以來本島平地的最低氣溫，並成為入冬首波「寒流」（台北測站≦10度）。

吳德榮特別提醒，週三至週六逐日的白天、在陽光下或不覺得冷，但入夜氣溫驟降，日夜的變化劇烈，家中有年長者及心血管疾病患者，要注意照料，以保安康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法