    首頁 > 政治

    中共網駭活動去年520達高峰 國安局：網攻時間與「聯合戰備警巡」相關

    2026/01/04 10:31 記者黃靖媗／台北報導
    中共網軍持續對我國關鍵基礎設施發動網路攻擊。國安局最新報告指出，中共對我國進行網路攻擊與解放軍對台「聯合戰備警巡」的時間點，具一定程度關聯性，中共去年對台網駭活動在2025年5月總統就職週年期間達到年度高峰。

    國安局今（4）日指出，中共對我網駭具政軍施壓特點，2025年相關網路侵擾活動的時間點，與解放軍對台「聯合戰備警巡」，具一定程度關聯性。

    國安局指出，在我國重大慶典、政府高層發表重要談話或出訪時，中共也會升高網路侵駭活動，尤其在2025年5月總統就職週年期間達到年度高峰，去年11月副總統蕭美琴出訪歐洲期間則是次高峰。

    中共對台網攻不斷 國安局揭露5大駭客組織

    在攻擊目標部分，國安局指出，中共5大駭客組織包括：BlackTech（黑科技）、FlaxTyphoon（亞麻颱風）、Mustang Panda（野馬熊貓）、APT41及UNC3886，將我能源、醫療、通訊、政府及科技等關鍵基礎設施列為重點攻擊目標。

    其中BlackTech側重於攻擊政府、通訊、科技園區等領域；FlaxTyphoon側重於攻擊緊急救援與醫院、科技園區等領域；Mustang Panda側重於攻擊政府、能源等領域；APT41側重於攻擊政府、能源、通訊、緊急救援與醫院、科技園區、交通、水資源等領域；UNC3886側重於攻擊政府、科技園區等領域。

    國安局表示，中共駭客組織尤其密集探測我國能源產業網路設備及工控系統，企圖利用軟體更新時機，對我能源業者暗植惡意程式，目的為掌握我能源產業運作 機制、物資規劃及備援部署等營運計畫；並以加密勒索軟體攻擊我國大型醫療院所，妨礙醫院運行，且將醫療機構駭竊資料在暗網論壇兜售，2025年已傳散至少20次。

    針對通訊領域，國安局指出，中共網軍也會攻擊我國通訊產業網通設備漏洞，意圖潛伏通訊業者 及協力廠商電腦系統，再透過「中間人」（Man-in-the-Middle, MITM）攻擊模式，從中竊取通訊數據、用戶資料，以及滲透機敏與備援鏈路，進而伺機影響我國內、外通訊網路安全及韌性。中間人攻擊模式為攻擊者劫持通訊鏈路，且在通訊雙方不知情狀況下，攔截、竄改通訊內容。

    中共5大駭客組織包括：BlackTech（黑科技）、FlaxTyphoon（亞麻颱風）、Mustang Panda（野馬熊貓）、APT41及UNC3886。（國安局提供）

    在我國重大慶典、政府高層發表重要談話或出訪時，中共也會升高網路侵駭活動，尤其在2025年5月總統就職週年期間達到年度高峰。（國安局提供）

