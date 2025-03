鱷魚釘孤枝！美洲鱷、短吻鱷人行道上8+9火爆大戰影片曝

2025/03/27 21:27

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州(Florida)野生鱷魚數量眾多,被戲稱是「鱷魚大本營」,當地居民也習慣這些龐然大物到處趴趴走。不過有遊客在佛州國家公園參觀時,目睹一隻美洲鱷(American crocodile)與美洲短吻鱷(American alligator)在人行道上大打出手,嚇得躲在一旁圍觀牠們激戰。

綜合外媒報導,這起雙鱷全武行發生在19日,地點是佛州大沼澤地國家公園(Everglades National Park)的水泥人行道。從網路流傳的影片顯示,2隻巨大的鱷魚大白天爬到人行道上,接著互相追逐、扭打成一團,甚至不斷張開大嘴互相猛咬,對戰過程中還可以聽到充滿威嚇的嘶嘶聲,場面十分火爆。

請繼續往下閱讀...

根據影片拍攝者博納奇亞(Taylor Bonachea)說,這2隻鱷魚疑似為了爭奪曬太陽的最佳位置,才會當場大打出手。打鬥現場十分靠遊客必經之路,博納奇亞與其他遊客只好默默站在附近,圍觀這場罕見的「雙鱷釘孤枝」。經過一陣凶猛惡鬥後,最終短吻鱷敗下陣來,進入灌木叢離開,但美洲鱷仍緊追在後。

影片曝光後,立即在網上引起網友熱烈討論,「小恐龍之間的戰鬥」、「美洲鱷總是選擇暴力行事」、「單車停在那邊的騎士好衰」、「這種事情只會發生在南佛州」、「好可怕,看起來真的是殺紅了眼」、「3月是鱷魚的交配季節,這個時期的鱷魚非常危險」、「這是我第一次看到鱷魚站起來行走,平常牠們都用腹部貼地爬行」。

報導指出,美國佛州南部是地球上唯一一處可以在野生環境中,同時發現美洲鱷與美洲短吻鱷的地區。另外,雖然這2種生物外型看起來非常相似,但仔細觀察後仍可看出兩者差異,像是短吻鱷的口鼻偏向U型,美洲鱷則比較尖、呈現V型。

BATTLE OF THE REPTILES ???? Visitors at Everglades National Park filmed an alligator and crocodile fighting for a sunny spot on the sidewalk. Read the full story: https://t.co/JHelEQQ8vD pic.twitter.com/aoJWgawl24