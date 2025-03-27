鱷魚釘孤枝！美洲鱷、短吻鱷人行道上8+9火爆大戰影片曝

遊客參觀佛州大沼澤地國家公園時，目睹美洲鱷與美洲短吻鱷在人行道上大打出手。（擷取自@WFLA 社群平台「X」）

2025/03/27 21:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州（Florida）野生鱷魚數量眾多，被戲稱是「鱷魚大本營」，當地居民也習慣這些龐然大物到處趴趴走。不過有遊客在佛州國家公園參觀時，目睹一隻美洲鱷（American crocodile）與美洲短吻鱷（American alligator）在人行道上大打出手，嚇得躲在一旁圍觀牠們激戰。

綜合外媒報導，這起雙鱷全武行發生在19日，地點是佛州大沼澤地國家公園（Everglades National Park）的水泥人行道。從網路流傳的影片顯示，2隻巨大的鱷魚大白天爬到人行道上，接著互相追逐、扭打成一團，甚至不斷張開大嘴互相猛咬，對戰過程中還可以聽到充滿威嚇的嘶嘶聲，場面十分火爆。

請繼續往下閱讀...

根據影片拍攝者博納奇亞（Taylor Bonachea）說，這2隻鱷魚疑似為了爭奪曬太陽的最佳位置，才會當場大打出手。打鬥現場十分靠遊客必經之路，博納奇亞與其他遊客只好默默站在附近，圍觀這場罕見的「雙鱷釘孤枝」。經過一陣凶猛惡鬥後，最終短吻鱷敗下陣來，進入灌木叢離開，但美洲鱷仍緊追在後。

影片曝光後，立即在網上引起網友熱烈討論，「小恐龍之間的戰鬥」、「美洲鱷總是選擇暴力行事」、「單車停在那邊的騎士好衰」、「這種事情只會發生在南佛州」、「好可怕，看起來真的是殺紅了眼」、「3月是鱷魚的交配季節，這個時期的鱷魚非常危險」、「這是我第一次看到鱷魚站起來行走，平常牠們都用腹部貼地爬行」。

報導指出，美國佛州南部是地球上唯一一處可以在野生環境中，同時發現美洲鱷與美洲短吻鱷的地區。另外，雖然這2種生物外型看起來非常相似，但仔細觀察後仍可看出兩者差異，像是短吻鱷的口鼻偏向U型，美洲鱷則比較尖、呈現V型。

BATTLE OF THE REPTILES ???? Visitors at Everglades National Park filmed an alligator and crocodile fighting for a sunny spot on the sidewalk. Read the full story: https://t.co/JHelEQQ8vD pic.twitter.com/aoJWgawl24 — WFLA NEWS （@WFLA） March 25, 2025

根據影片拍攝者說，這2隻鱷魚疑似為了爭奪「曬太陽最佳位置」，當場大打出手。（擷取自@WFLA 社群平台「X」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法