受國民黨指示任罷吳沛憶領銜人？李孝亮：思考後決定、沒被利用逼迫

國民黨青年軍、罷免吳沛憶的領銜人李孝亮。（資料照）

2025/03/27 19:59

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李孝亮任罷免吳沛憶領銜人 母控「國民黨高層指示施壓」信件全文曝

〔記者李文馨／台北報導〕罷免民進黨籍立委吳沛憶第1階段錯假率高達40.7%，居全國之冠。領銜人李孝亮的母親今透過聲明稿透露，這一切是來自國民黨主管的指示，同時沒有告訴李孝亮將面臨的責任，呼籲國民黨勿把壓力加諸在年輕人身上。對此，李孝亮表示，他站出來是經過思考後的決定，不是被誰利用，也不是被誰逼迫。

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以下為李孝亮聲明稿全文：

今日看到母親的公開聲明，我心裡五味雜陳。身為兒子，我無法否認那是出自一位母親最深沉的愛與擔憂。我知道，這場罷免行動讓您難以安眠、壓力沉重。您擔心我涉入政治、擔心我一個年輕人承受不來，也擔心我會成為別人的箭靶。我想對媽媽說：「謝謝您為我說話，我知道您是因為愛我。但作為一個有理想、有責任感的年輕人，我選擇站出來，是經過思考後的決定，不是被誰利用，也不是被誰逼迫」。

這是一場理性的政治行動。我站出來擔任吳沛憶委員罷免案的領銜人，不是因為我「被指派」，而是因為我深感作為公民，我有權利也有義務表達不滿。我在基層聽見太多民眾對她長期空轉、不接地氣、關注網路聲量卻忽略地方需求的失望。我們依法發動罷免，就是讓人民有一次重新檢驗的機會。

這不是對誰的仇恨，也不是政黨鬥爭，而是民意的自然流動。作為一個台北市民，我本來就有權利提出罷免；作為一個年輕人，我更相信制度的力量，而不是只敢在鍵盤後抱怨。

在法律上，我具備成為領銜人的一切資格。我設籍在中正、萬華區早已超過法定期限，罷免提案的每一項資料，我也都有依法備齊。有人說我年輕、沒經驗，但法律從來沒有年齡歧視。民主制度的可貴，就在於每一位公民不分年齡、背景，只要符合法定條件，就有參與政治的權利。我願意承擔責任，也願意接受檢驗。未來面對第2階段的挑戰，我將更加勇敢的面對，努力克服一切困難。

媽媽，我知道您會為我擔心，但我希望您也能為我感到驕傲。我們生長在一個民主社會，我選擇相信制度，而不是恐懼壓力。我有信心走完這條路，因為這條路上有很多陪伴的夥伴，請您不用擔心，也不讓支持我的人失望。

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