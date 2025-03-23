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    首頁　>　生活

    冰雪山景危機四伏 國家公園籲民眾注意天氣、著好雪地三寶

    近期台灣受強烈大陸冷氣團影響，玉山、雪山、合歡山區等有明顯降溫、冰凍現象，登山風險大升級。（資料照）

    近期台灣受強烈大陸冷氣團影響，玉山、雪山、合歡山區等有明顯降溫、冰凍現象，登山風險大升級。（資料照）

    2025/03/23 10:28

    〔記者林哲遠／台北報導〕近期台灣受強烈大陸冷氣團影響，玉山、雪山、合歡山區等有明顯降溫、冰凍現象。國家公園署今日表示，近來奇萊東稜、雪山、玉山線接連傳出因積雪受困失溫、滑落山谷等山難事件，目前高山積雪稍融，致結冰易滑，就算有冰爪、冰斧也非常危險，呼籲民眾不要被山下好天氣所騙；已在山上的朋友請正確使用雪地三寶（岩盔、冰爪、冰斧），以免滑落墜谷，影響生命安全及救援資源。

    國家公園署說明，目前仍在國家公園公告雪季期間（至3月31日），如未取得入園申請許可，或未依規攜帶雪地裝備等造成影響入園登山安全及耗費社會資源時，除影響自身安全外，將依違反國家公園法裁罰或最高禁止入園3年之處分。

    國家公園署提醒，穿著防寒衣物、保暖手套及防滑鞋，特別是在山區健行時，如屬於高山雪地攀登活動，請符合自身能力及攜帶雪地裝備，可優先考量改期，山永遠都在；再者，出發前記得查詢山區天氣與道路狀況，隨時保持警覺，不要以為山下天氣不錯就冒然前往。

    駕駛時注意道路結冰及霧氣，保持低速行駛，謹慎駕駛。國家公園署補充，民眾需避免接近懸崖或有落石危險的區域，保護自身安全。此外，民眾在體驗台灣山林之美前，務必確實做好體能評估、擬訂行前計畫及緊急狀況應變等，多方掌握資訊，作好萬全準備，維護自身安全也避免受罰。

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