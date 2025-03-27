影視圈挺大罷免！第3片「倒數中」登場 提醒二階連署動起來

影視工作者發起「Taiwan Action影片計畫」，透過製作影片推動挺罷免行動。今天上午也再度發布第3支影片「倒數中」，提醒，罷免第二階段連署書倒數中，現在就去填，趁你還可以。

2025/03/27 09:25

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕逾百位影視工作者近日聯合發起「Taiwan Action影片計畫」，透過製作影片推動挺罷免行動。繼推出「倒垃圾」、「每日一字」，今天上午再度發布第三支影片「倒數中」。

藍白兩黨立委狂刪中央政府總預算引爆各界不滿，百餘位台灣影視工作者日前串聯響應，參與支援罷免團體的影片拍攝行動，發起行動的金馬獎最佳紀錄片導演楊力州也遭到恐嚇「等著被處理！」楊為此向警方報案，警方也著手偵辦並鎖定特定對象。警方25日將留言的計程車司機許姓男子拘提到案，他指稱，楊力州身為公眾人物，不應該用這種方式罷免立委；警方詢後依恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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「Taiwan Action」今上午再度發布不到1分鐘的短片，由朱詩鈺執導，影片中提醒罷免第二階段連署書倒數中，他們已經在倒數中，接著影片放出台北發生的事件，如：藍白癱瘓憲法法庭、放寬中配入籍期限、刪除消防署預算、凍結海鯤號預算、中國割斷海底電纜、共軍軍演。

影片接著將地點轉到花蓮，播放傅崐萁去中國聲稱「我代表台灣中央政府」、中配亞亞稱台灣百姓都是「炮灰」、退役飛官共諜案，影片末段也不忘提醒，罷免第二階段連署書倒數中，現在就去填，趁你還可以。

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