後壁洋香瓜好時節登場 黃偉哲請試吃帶動買氣

後壁洋香瓜好時節活動今日熱鬧開幕，為迎接開幕活動，台南市長黃偉哲在現場端洋香瓜請民眾試吃。（記者王涵平攝）

2025/03/23 10:47

〔記者王涵平／台南報導〕後壁洋香瓜好時節活動今日熱鬧開幕，台南市長黃偉哲在現場端洋香瓜請民眾試吃，邀請大家來後壁賞蘭花、品嘗洋香瓜、吃割稻飯，感受後壁農村獨特魅力。

開幕活動在菁寮德馨宮舉行，現場安排農產品DIY體驗與闖關遊戲、農產市集等，黃偉哲也頒獎表揚洋香瓜評鑑得獎者。黃偉哲表示，今日為國際蘭展最後一天，接續由洋香瓜節接棒行銷後壁，歡迎大家來後壁規劃1日遊，從農村手作料理、農村傳統生活體驗，到沉浸式農遊小旅行，活動豐富多元，也期待2026年3月再見。

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農業局指出，後壁為台南主要洋香瓜產區，全年多期生產，市場競爭力強，品種多樣，果肉有紅、橘、綠色，口感則分為軟嫩與脆爽，細緻多汁，選擇豐富，結合在地農遊，促進觀光消費，帶動經濟發展，拓展農產品行銷通路，提升農民收入。

後壁區長李至彬表示，後壁不僅是米蘭之鄉，洋香瓜也是全台最大產區，洋香瓜節已經舉辦第3年，藉由市府農產行銷活動將洋香瓜推展到國內外。今年國際蘭展與後壁洋香瓜產業結合，推出系列小旅行活動，並新增接駁車串聯後壁火車站到菁寮老街，讓遊客更加便利暢遊後壁。

後壁洋香瓜好時節活動今日熱鬧開幕，洋香瓜試吃帶動買氣。（記者王涵平攝）

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