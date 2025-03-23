為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    後壁洋香瓜好時節登場 黃偉哲請試吃帶動買氣

    後壁洋香瓜好時節活動今日熱鬧開幕，為迎接開幕活動，台南市長黃偉哲在現場端洋香瓜請民眾試吃。（記者王涵平攝）

    後壁洋香瓜好時節活動今日熱鬧開幕，為迎接開幕活動，台南市長黃偉哲在現場端洋香瓜請民眾試吃。（記者王涵平攝）

    2025/03/23 10:47

    〔記者王涵平／台南報導〕後壁洋香瓜好時節活動今日熱鬧開幕，台南市長黃偉哲在現場端洋香瓜請民眾試吃，邀請大家來後壁賞蘭花、品嘗洋香瓜、吃割稻飯，感受後壁農村獨特魅力。

    開幕活動在菁寮德馨宮舉行，現場安排農產品DIY體驗與闖關遊戲、農產市集等，黃偉哲也頒獎表揚洋香瓜評鑑得獎者。黃偉哲表示，今日為國際蘭展最後一天，接續由洋香瓜節接棒行銷後壁，歡迎大家來後壁規劃1日遊，從農村手作料理、農村傳統生活體驗，到沉浸式農遊小旅行，活動豐富多元，也期待2026年3月再見。

    農業局指出，後壁為台南主要洋香瓜產區，全年多期生產，市場競爭力強，品種多樣，果肉有紅、橘、綠色，口感則分為軟嫩與脆爽，細緻多汁，選擇豐富，結合在地農遊，促進觀光消費，帶動經濟發展，拓展農產品行銷通路，提升農民收入。

    後壁區長李至彬表示，後壁不僅是米蘭之鄉，洋香瓜也是全台最大產區，洋香瓜節已經舉辦第3年，藉由市府農產行銷活動將洋香瓜推展到國內外。今年國際蘭展與後壁洋香瓜產業結合，推出系列小旅行活動，並新增接駁車串聯後壁火車站到菁寮老街，讓遊客更加便利暢遊後壁。

    後壁洋香瓜好時節活動今日熱鬧開幕，洋香瓜試吃帶動買氣。（記者王涵平攝）

    後壁洋香瓜好時節活動今日熱鬧開幕，洋香瓜試吃帶動買氣。（記者王涵平攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播