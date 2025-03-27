上中共官媒惹議 台北市教育局約談北一女教師區桂芝

北一女中國文老師區桂芝日前接受中國央視採訪，質疑總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，外傳她被檢舉於課堂間違反教育中立，遭校方約談。（中央社資料照）

2025/03/27 07:20

首次上稿 00:27

更新時間 07:20

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立北一女中國文老師區桂芝過去多次公開反對108課綱，並稱是「無恥課綱」，要求增加文言文比例，日前接受中國央視採訪，質疑總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，更批評賴清德「良心何在」？因為有人檢舉接受中國官媒採訪、於課堂間違反教育中立，傳出她被校方約談。對此，台北市教育局也證實有接獲陳情。

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區桂芝日前接受央視採訪時指出，她在中國有親人，如今賴清德把中國定調「境外敵對勢力」，對她這類在中國還有親人的人來說，要如何面對親人？為什麼這麼狠心，良心何在？

台北市教育局表示，近日接獲國教署轉知民眾陳情北一女中區老師疑有違反教育中立原則情事，依人民陳情案件作業程序，請學校就民眾陳情事件瞭解後回復。

教育局補充，依據《教育基本法》第六條規定，教育應秉持「中立原則」，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，教育局每年度皆向各級學校重申此原則，為確保教育中立性，將持續督導學校積極維護校園和諧並確保學生受教權益。

北一女中國文老師區桂芝（左三）接受中國官媒採訪，被檢舉於課堂間違反教育中立，遭校方約談。圖為她到教育部抗議108課綱。（資料照）

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