中研院學者等75人批言論自由 立委：反戰卻挺武統「自相矛盾」

中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。（圖截取自中國台灣網）（記者陳鈺馥攝）

2025/03/27 09:10

首次上稿 08:28

更新時間 09:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配「亞亞」劉振亞鼓吹武統戰爭，遭廢止居留許可，並強制出境，包含台灣左派和統派在內的人士，昨發表一份名為75位學者的「捍衛台灣民主法治與和平安全聲明」，批評總統賴清德以戴紅帽子方式打壓不同意見者，政府裁處違反民主法治，台灣言論自由受壓縮。立委林楚茵受訪反批，這些人不該無限上綱言論自由，要來保障鼓吹戰爭的言行，其中幾名學者之前還聲明反戰，根本是「自相矛盾」。

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這份號稱75位學者聯合發表的聲明，由中研院院士陳培哲、左翼聯盟秘書長黃德北、學者馮建三等人具名，許多左派、統派人士列名其中，並非全部是學術界人士。

參與聲明的人士，包括馮建三、王文心、王秀雲、王娟萍、王連發、卡維波、江靜之、何宗武、何春蕤、吳永毅、吳伯雄、吳俊宏、吳思鋒、宋燕輝、李蔚慈、汪中和、卓淑惠、周成功、林子文、林富美、邱守榕、金傳春、施正鋒、范國棟、范楊松、孫大川、徐振國、袁鶴齡、高閬仙、張雪媃、郭力昕、郭亮廷、郭耀中、陳小樺、陳光興、陳美霞、陳培哲、陳愛麗、陳慈立、陳德亮、傅大為、傅鴻達、湯紹成、黃小陵、黃志翔、黃德北、楊祖珺、楊渡、楊寧蓀、葉琰新、詹澈、裴凡強、趙怡雯、劉念雲、劉芳萍、劉梅君、劉源俊、潘忠政、潘朝陽、蔡仁堅、鄭村棋、鄭真、盧非易、盧思岳、盧倩儀、錢永祥、龍煒璿、謝英俊、藍美華、藍博洲、顏坤泉、羅美文、羅曉南、蘇哲安、蘇偉碩等75人。

其中，人民民主黨的創辦人鄭村棋近日邀請中配劉振亞上廣播節目，大談如何被台灣政府迫害。25日他與「台灣國際家庭互助協會」陪同劉女在內政部外面舉行「移民署違反國際公約、迫害陸配、高等行政法院為虎作倀、侵犯人權」記者會。

對此，民進黨立委林楚茵受訪質疑，如果今天有一個人可以鼓吹持槍殺人或拿槍搶劫，然後公然宣傳，請問這些人還支持嗎？言論自由一定會有它的限制，鼓吹武力統一台灣，已經是主張發動戰爭，發動戰爭是國際罪行，如果這些學者認同應該武統或發動戰爭沒有錯，或殺人沒有罪，這些事投射到你自己時，你還要無限上綱嗎？

林楚茵批評，這些學者不該無限上綱言論自由，要來保障殺人或作奸犯科，甚至鼓吹戰爭的言行。其中幾名學者之前有聲明反戰，這些人根本是「自相矛盾」，要講這些言論之前，應該先看看什麼言論該被保障，自由並不是毫無限制的。

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