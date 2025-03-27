為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中研院學者等75人批言論自由 立委：反戰卻挺武統「自相矛盾」

    中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。（圖截取自中國台灣網）（記者陳鈺馥攝）

    中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。（圖截取自中國台灣網）（記者陳鈺馥攝）

    2025/03/27 09:10

    首次上稿 08:28
    更新時間 09:10

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配「亞亞」劉振亞鼓吹武統戰爭，遭廢止居留許可，並強制出境，包含台灣左派和統派在內的人士，昨發表一份名為75位學者的「捍衛台灣民主法治與和平安全聲明」，批評總統賴清德以戴紅帽子方式打壓不同意見者，政府裁處違反民主法治，台灣言論自由受壓縮。立委林楚茵受訪反批，這些人不該無限上綱言論自由，要來保障鼓吹戰爭的言行，其中幾名學者之前還聲明反戰，根本是「自相矛盾」。

    這份號稱75位學者聯合發表的聲明，由中研院院士陳培哲、左翼聯盟秘書長黃德北、學者馮建三等人具名，許多左派、統派人士列名其中，並非全部是學術界人士。

    參與聲明的人士，包括馮建三、王文心、王秀雲、王娟萍、王連發、卡維波、江靜之、何宗武、何春蕤、吳永毅、吳伯雄、吳俊宏、吳思鋒、宋燕輝、李蔚慈、汪中和、卓淑惠、周成功、林子文、林富美、邱守榕、金傳春、施正鋒、范國棟、范楊松、孫大川、徐振國、袁鶴齡、高閬仙、張雪媃、郭力昕、郭亮廷、郭耀中、陳小樺、陳光興、陳美霞、陳培哲、陳愛麗、陳慈立、陳德亮、傅大為、傅鴻達、湯紹成、黃小陵、黃志翔、黃德北、楊祖珺、楊渡、楊寧蓀、葉琰新、詹澈、裴凡強、趙怡雯、劉念雲、劉芳萍、劉梅君、劉源俊、潘忠政、潘朝陽、蔡仁堅、鄭村棋、鄭真、盧非易、盧思岳、盧倩儀、錢永祥、龍煒璿、謝英俊、藍美華、藍博洲、顏坤泉、羅美文、羅曉南、蘇哲安、蘇偉碩等75人。

    其中，人民民主黨的創辦人鄭村棋近日邀請中配劉振亞上廣播節目，大談如何被台灣政府迫害。25日他與「台灣國際家庭互助協會」陪同劉女在內政部外面舉行「移民署違反國際公約、迫害陸配、高等行政法院為虎作倀、侵犯人權」記者會。

    對此，民進黨立委林楚茵受訪質疑，如果今天有一個人可以鼓吹持槍殺人或拿槍搶劫，然後公然宣傳，請問這些人還支持嗎？言論自由一定會有它的限制，鼓吹武力統一台灣，已經是主張發動戰爭，發動戰爭是國際罪行，如果這些學者認同應該武統或發動戰爭沒有錯，或殺人沒有罪，這些事投射到你自己時，你還要無限上綱嗎？

    林楚茵批評，這些學者不該無限上綱言論自由，要來保障殺人或作奸犯科，甚至鼓吹戰爭的言行。其中幾名學者之前有聲明反戰，這些人根本是「自相矛盾」，要講這些言論之前，應該先看看什麼言論該被保障，自由並不是毫無限制的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播