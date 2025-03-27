鋒前暖區今高溫破32度 明鋒面報到越晚越冷下探15度

今氣溫則依然持續偏高，且受到鋒前暖空氣堆積，配合西南風過山後背風沉降的影響，除了少數靠海地區，各地白天高溫普遍可達30-32度。（資料照）

2025/03/27 09:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鋒面系統已經在台灣北方海面建立，不過今（27日）對天氣都還沒有明顯影響，部分地區雲量跟過去幾天相比略增多，受到鋒前暖空氣堆積影響，氣溫依然持續偏高，高溫可能達32度以上。明（28日）晨鋒面抵達，北台灣不排除會有小範圍的雷雨發生，氣溫也會下降，上午氣溫只剩下20度，後續持續降溫、越晚越冷。

天氣風險分析師歐宗學表示，今氣溫依然持續偏高，且受到鋒前暖空氣堆積，配合西南風過山後背風沉降的影響，除了少數靠海地區，各地白天高溫普遍可達30-32度，大台北、南部內陸、東南部地區可能會有更高溫出現。

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明凌晨到清晨鋒面就會抵達，北部先受影響，雖然預報降雨偏少，但仍不排除會有小範圍的雷雨發生，由於時間剛好在上班課通勤的交通尖峰時段，要注意行車安全。東北部、東半部地區受影響時間相對稍晚，上午到中午左右隨著鋒面南下及東北季風增強，也會陸續轉為陰雨天氣。中南部地區受影響相對較小，中部雲量稍增轉多雲天氣，偶有短暫小雨，南部仍維持多雲到晴，山區附近才有零星降雨機會。

除了天氣變化，氣溫也會下降，尤其是北部地區降溫時間較早且快速，上午氣溫就只剩下20度，整個白天期間都會持續降溫、越晚越冷，夜間市區低溫下探15-17度，郊區會再更低一些，雖然並不是非常寒冷，但與今天的暖熱氣溫相比，白天氣溫的差異可能達10-12度，夜間低溫差異也會來到5-7度，轉冷的感受會非常明顯，務必要注意今明兩天的天氣及氣溫驟變。中南部氣溫也會下降，但時間相對較晚，中部要明中午過後，南部要到晚間，才會有比較明顯的降溫出現。

後續週末期間都會持續受到這波東北季風影響，配合華南雲雨區東移影響，北部持續陰雨濕冷天氣，全天氣溫僅有15-18度，花東也會有下雨機會，但氣溫相對稍高一些，仍可達17-22度。中南部雲量也會增多，水氣較多時也可能會有局部短暫雨發生，氣溫則相對較溫暖一些，中部白天高溫23-24度、南部高溫25-26度，但早晚低溫也在16-18度。

下週的天氣目前來看還是有較多水氣，預估到清明連假以前大致維持東北季風環境，北部、東半部都維持陰雨天氣，中南部下週二後受到華南雲雨區的影響會逐漸減緩，平地降雨停止，山區附近仍有短暫雨機會，各地氣溫雖會回升，但幅度不大。至於連假期間的天氣，目前的預報仍在持續變化中，還是會有水氣通過帶來降雨的機會，只是影響時間、範圍等還無法有確定的答案，要再多觀察幾天。

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