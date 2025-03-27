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    中配網紅案效應？國台辦點名11「台獨打手」 揚言終身追訴

    中國國台辦設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄後，中共官方列出11人「已被舉報」名單，包括內政部長劉世芳、台北地檢署檢察官林俊言等人，被中共當成通緝犯公布，（記者陳鈺馥翻攝）

    中國國台辦設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄後，中共官方列出11人「已被舉報」名單，包括內政部長劉世芳、台北地檢署檢察官林俊言等人，被中共當成通緝犯公布，（記者陳鈺馥翻攝）

    2025/03/27 07:18

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    國台辦1天狂收323「台獨打手」舉報 檢察官林俊言在列

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦昨（26）日設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，恫嚇台灣民眾，截至26日下午5時，共收到323封檢舉。中共官方更列出11人「已被舉報」名單，包括內政部長劉世芳、台北地檢署檢察官林俊言、「八炯」溫子渝等人，被中共用大頭照當成通緝犯公布，在「今日海峽」、「兩岸頭條」等社群帳號上宣傳，揚言終身追訴打擊。

    中配網紅「亞亞」、「小微」、「恩綺」等鼓吹武統，被內政部移民署廢止居留許可，須依限離開台灣。劉振亞前晚搭機返回中國福州後，國台辦26日一早8點於官網設置「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，揚言對充當打手幫凶的台獨份子、公職人員、側翼網紅，依法終身追責。

    偵辦柯文哲公訴檢察官被中共拉清單

    國台辦發言人陳斌華聲稱，舉報踴躍，截至26日下午5時，共收到323封檢舉。經梳理已收到的舉報線索，被舉報人員包括「台灣地區內政主管部門負責人」劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院金主」曹興誠、「深綠牙醫」史書華、「台獨網紅」溫子渝、陳柏源等。

    除網紅「八炯」溫子渝、劉世芳之外，林俊言、林俊廷是承辦柯文哲貪污案的公訴檢察官，台灣司法檢調人員也被中共拉清單。陳斌華揚言，「將進一步核查相關舉報信息，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫凶依法追責」。

    光宗耀祖！八炯：掃墓可告慰祖先

    八炯在threads上發文指出，他又上了國台辦名單，剛剛直接打給母親表示「光宗耀祖了」、「今年清明掃墓可以告慰我家祖靈，這幾天打算去內湖警察公墓，告訴我反共的湖南外公：請他放心！外孫會繼承他的反共遺志」。

    陸委會痛批，在中共歷史上，慣以舉報制度來打壓異己，這種舉報風潮一旦形成就很難阻止，如同過往的「反右運動」，也提醒過香港鼓勵舉報的結果，就是接獲75萬條的舉報。鼓勵舉報只會「擴大化」、「外溢化」最後造成災難，這才是真正的政治打壓。

    陸委會質疑，中共一再設置各種名目的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流。本會要再次提醒國人注意中共的非法逮捕與濫權羈押，赴中前應謹慎評估人身安全風險。

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