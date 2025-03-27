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    亞亞用小孩情勒台灣人 衛福部次長呂建德：不能拿兒童當統戰工具

    衛福部次長呂建德（右）表示，不能用兒童做統戰工具。（資料照）

    衛福部次長呂建德（右）表示，不能用兒童做統戰工具。（資料照）

    2025/03/27 09:49

    〔記者林惠琴／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞因為在台發表武統言論遭令限期離境，當時她苦訴各界造謠已對她的孩子造成傷害，但有網友質疑是她先拿小孩當統戰工具。對此，衛福部次長呂建德今（27日）表示，如果要以暴力方式來推翻所有的自由民主，這是國際通例不允許的，更不能運用兒童來做這樣的工具。

    劉振亞離台前曾說：「各界造謠，已對我的孩子造成傷害，如果你們的小孩面臨這樣的打擊，你們作為父母的心情是如何？」不過，有網友翻出亞亞拍攝的影片中，她的小孩高喊「我永遠不會忘記我是中國人，我也會告訴我的好朋友們，我們都是中國台灣人……」，質疑「把小孩洗腦成武統小粉紅，再推小孩來情勒台灣人」。

    針對兒童疑似被當成統戰的宣傳工具，呂建德今日出席立法院社福及衛環委員會時表示，自由民主是台灣共同價值，當然為人父母都有共同心理，「不過，到底要做怎麼樣的政治主張，這是一件事情，而如果要以暴力方式來推翻所有自由民主，這是國際通例不允許的，更不能運用兒童來做這樣的工具，也是我們國家的基本政策」。

    呂建德重申，主張統一或獨立是個人言論自由，但是若要以暴力、武力方式來推翻自由民住秩序，「這是我們國家所不允許的，這也是全世界民主國家的共同通例」。

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