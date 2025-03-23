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    越來越暖！西半部「日夜溫差15度」 週五起降溫暴跌

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/03/23 12:05

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（23日）到週四，各地溫度逐步回升，但要特別留意日夜溫差大，西半部溫差可達15度以上。中央氣象署預報，今、明兩天天氣穩定，週二（25日）到週四，台東、恆春半島零星有雨，週五、週六轉為濕冷天氣，將有鋒面及冷空氣影響台灣。

    氣象署預報員劉沛滕表示，今天持續受輻射冷卻影響，早晚溫度較低，白天晴朗穩定；下週二、三、四東南風帶來暖溼水氣，台東及恆春半島零星降雨，其他地區大致是晴到多雲穩定天氣。

    週五天氣明顯轉變，劉沛滕指出，將有鋒面通過，迎風面北部、東半部容易下雨，其中北部、基隆北海岸可能局部短暫陣雨或雷雨出現，其他地區局部陣雨。週六受冷空氣及一些水氣影響，中部以北、東半部地區易雨。

    溫度方面，劉沛滕表示，今天至週四溫度持續回升，不過日夜溫差大，西半部溫差普遍可達10至15度以上；各地高溫，今天各地白天多可達25度以上，週三、週四各地可達接近30度或超過30度，但夜間仍可能出現14、15度低溫，提醒民眾夜間做好保暖。週五鋒面通過加上冷空氣接棒報到，溫度明顯下降；週六冷空氣影響明顯，並呈現濕冷天氣，請民眾留意降溫變化。

    劉沛滕也提醒，週一至週四，水氣略微增加，金門、馬祖易有局部霧影響能見度，週三、週四西半部夜間清晨有輻射霧，請民眾留意。

    未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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