大滿貫！大雪山賞鳥賽邁入第15年 24小時集滿31台灣特有種

台灣最小的貓頭鷹鵂鶹。（參賽隊伍鴞鴞特攻隊鳥友提供）

2025/03/23 12:09

〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署連續15年舉辦「大雪山賞鳥大賽」，自3月21日上午10點至22日上午10點，歷經24小時馬拉松式賞鳥，國內27隊共104名各路好手，總共紀錄到134種鳥類，由「不是賞鳥，我可是不參加的喔!」隊伍拔得頭籌，以102種抱回冠軍殊榮，這次比賽並難得的在大賽期間首次紀錄到大雪山所有出沒的台灣31種特有種鳥類，由全體參賽者在第15年達到滿貫的創舉。

林業保育署台中分署表示，「大雪山賞鳥大賽」15年來經歷疫情、地震與颱風豪雨均未中斷，目前已成為國內最具指標性的賞鳥活動之一，共吸引將近2000人次鳥友參與，在大雪山區域記錄了208種鳥類，總計逾15萬隻次，其中更有50種鳥種是經由大賽舉辦而記錄。

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大雪山賞鳥大賽也是導入國際賞鳥紀錄資料庫e-Bird作為賞鳥活動平台的先驅，讓全世界都看到台灣鳥友們對於賞鳥與鳥類保育的熱誠，今年9月將在台灣舉辦的第一次世界賞鳥博覽會，特別指定前往大雪山體驗賞鳥的精彩與美好。

這次賞鳥活動在林業保育署台中分署張弘毅分署長宣布比賽開始後，馬上就有眼尖鳥友發現大冠鷲在眾人的頭上盤旋，讓鳥友們對於這次的賞鳥之旅充滿信心。

猛禽在鳥友心中的地位獨特，大賽期間隊伍們除了白天在林道沿線尋找鳥蹤，夜晚的大雪山也相當熱鬧，不少人也發揮聽聲辨位的專長，徹夜尋找黃嘴角鴞、領角鴞、褐林鴞、黃魚鴞、褐鷹鴞及台灣最嬌小的貓頭鷹「鵂鶹」的蹤跡；歷年大賽中發現的日、夜行性猛禽有15種之多，而透過追蹤猛禽數量也讓我們了解地區鳥類生態系的平衡，近年更有許多農田透過棲架減少鼠害，也是鳥類保育的典範之一。

為了慶祝大雪山賞鳥大賽15周年，林業保育署台中分署將於11月在東勢林業文化園區舉辦「我們與猛禽的距離-台中地區猛禽特展」，向大家介紹台灣常見的猛禽與棲地、辨識技巧與生活習性，讓民眾了解牠們在生態環境中的重要性，以及生活中如何保育這些萌鳥的方法，讓鳥類資源保育落實在日常生活中；此外，也特別規劃賞鳥系列活動，將陸續辦理「東勢林業文化園區學生賞鳥比賽」、「生物多樣性棲地保育研習」等活動，全年賞鳥不中斷。

參賽隊伍在大雪山林道沿線尋找鳥蹤。（社團法人台灣野鳥協會提供）

林業保育署台中分署副分署長陳啓榮，頒獎給冠軍隊伍「不是賞鳥，我可是不參加的喔!」（林業署提供）

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