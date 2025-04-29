傅崐萁花縣長任內違法課稅屢敗訴 遭爆以停工脅迫業者撤告

2025/04/29 11:07

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遭爆徵礦稅以停工脅迫業者撤告 傅崐萁：一切依法辦理

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府2016年在前縣長傅崐萁任內送議會通過「提前廢止」礦石景觀稅每公噸10元稅率，另立新法並調漲為70元，有業者認為違反租稅法定原則向法院提起訴訟，縣府8件課稅處分全部敗訴確定。有週刊今天以錄音檔爆料，指控縣府官員在2021年涉嫌以停工脅迫業者撤告，而縣府也的確以暫緩發照的方式讓業者在2021年7月停工，遭監察院糾正。

花縣府：當年政風約詢 業者說沒被恐嚇

縣府回應，礦石景觀稅調漲當年是在第18屆花蓮縣議會民進黨議員施金樹等人提案下，獲議會多數通過，一切合法；週刊報導的錄音檔並無脅迫、恐嚇業者，當年都經過政風單位調查，當時約詢業者並沒有被恐嚇取財，都有在會議紀錄內，當年都有發函給業者記得提早申請展延，歷經補正也在2022年1月給予展延。

花蓮縣政府回應礦石景觀稅調漲當年是在民進黨議員施金樹提案下，獲議會多數通過，一切合法。（資料照，記者游太郎攝）

花蓮縣政府回應礦石景觀稅調漲當年是在民進黨議員施金樹提案下，獲議會多數通過，一切合法。（資料照，記者游太郎翻攝）

有週刊爆料，採礦業者控告花蓮縣政府超收2.5億元稅款獲得勝訴，但至今仍分文未得；官司纏訟期間，花蓮縣政府明明一路慘敗，卻在2021年7月7日與業者協調，不但以固定汙染源許可證展延過期恫嚇要業者撤告，更稱其他同為上市公司的台泥、亞泥都乖乖配合，要礦業者別「因小失大」；業者事後也的確被縣府百般刁難而停工。

監察院在2022年11月2日對花蓮縣政府提出糾正文，調查指出，礦石開採業者固定污染源操作許可證有效期限自2018年2月12日起至2021年7月15日止，業者於2021年6月25日向花蓮縣政府，提出固定污染源操作許可證展延申請，縣府環保局於同年7月6日現場勘查結論「正確」。

有週刊今天以錄音檔爆料，指控縣府官員在2021年涉嫌以停工脅迫業者撤告，而縣府也的確以暫緩發照的方式讓業者在2021年7月停工，遭監察院糾正。 （翻攝監察院糾正文）

因未即時在期限內取得固定污染源操作許可證，業者也在2021年7月15日停工，依據監察院糾正文，2021年7月27日縣府環保局以資料不全為由，反覆函請業者補正，業者完成第3次補正後，雖經公務員審查通過，然縣府高層仍遲不為展延申請案具體處分，業者向環保署提出訴願，縣府環保局才於2022年1月5日核發許可。

監察院糾正文指出，縣府環境保護局於2021年8月17日已由公務員完成審查，相關審查書件也由環工技師審查通過，依法應作出合法行政准駁處分，惟縣府仍不斷再新增審查意見，要求公司補正資料。復經業者再2次補正資料後，環境保護局於2021年10月22日又再度完成審查作業，該府仍遲延核發展延許可證，申請案已歷時近6個月仍未作成准駁處分，核均有明顯違失。

花縣府纏訟連20敗 徐榛蔚任內獲議會背書才合法

花蓮縣政府2016年在前縣長傅崐萁任內送議會通過提前廢止礦石景觀稅每公噸10元稅率，並另訂新法調漲為70元，有業者認為原定的課稅期間被縣府突然漲價，向法院提起訴訟，雙方纏訟8年縣府遭法院認定違法課稅連20敗，提起大法官解釋、聲請再審也都遭駁回，縣府去年認輸決定退回業者2億多元稅款；不過，徐榛蔚任內的課稅因有19屆議會重新審議通過，則被法官認定合法課稅。

前花蓮縣長、立委傅崐萁任內對水泥業者課徵礦石景觀稅，纏訟8年遭20多名法官共同認定違法的最大原因就是，傅崐萁在2016年送議會通過新法每噸課徵70元，「提前廢止」原先準備施行到2017年的每噸10元的礦石稅。多位行政法官判決書中都一致認為，一個課徵特別稅的自治條例最長應為4年，人民對此施行期限已具有信賴，在實施期間內，若要提高稅率，其幅度應不超過原訂稅率的30％；如在年限屆滿前提前終局廢止，應是有利於人民的稅賦免除。

歷次審理的法官認為，2016年花蓮縣府「提前」廢止舊法，新法為舊法規定於第6條之每公噸10元的7倍，縣府透過議會以重行立法的方式，規避適用地方稅法通則第4條第1項提高稅率的上限限制，加重人民負擔，多位法官認定是違法課稅。而縣府認為法官適用法律錯誤，八年來提出大法官釋憲、再審之訴也都遭法官駁回，大法官認為地方自治條例規定由法院自得予以審查，議決不受理。

法官並舉花蓮縣議會於2009年1月12日首度訂立「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」為例，在舊法尚未施行屆滿前，議會在2011年6月29日以修法方式，把原先每公噸4元，修正為每公噸5.2元，符合法規在30%漲幅內；再對照縣議會接續2012年10月18日制定第二版的自治條例，於第6條規定稅額為每公噸10元，乃依地方稅法通則第3條第2項「重行辦理」的結果，而非同通則第4條第1項所指之「調高」稅率，而無與原稅率相較增加不得超過30%限制，其理益明。

有週刊今天以錄音檔爆料，指控縣府官員在2021年涉嫌以停工脅迫業者撤告，而縣府也的確以暫緩發照的方式讓業者在2021年7月停工，遭監察院糾正，當年業者也因為縣府刁難而停工公告。 （翻攝網路公開資訊站）

花蓮縣府從2009年起訂定《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》，課徵稅額每公噸從一開始的4元、5.2元逐漸增加到10元，前縣長傅崐萁2016年提前廢止未施行期滿10元舊法送新法，經第18屆議會多數議員審議後以70元通過，每半年課徵一次，有水泥業者認為漲幅達到7倍過大，以違反租稅法律原則、比例原則及平等原則，把2016年下半年起到2020年上半年收到的8件課稅處分合計7億多元，向法院提出行政訴訟。

民進黨花蓮縣議員胡仁順說，當年18屆議會提案內容是要求縣府針對原有條例修正漲價，並希望縣府「審慎評估」、好好思考對業者的衝擊，也要縣府依照相關法規作業流程辦理，不料縣府這麼多法治人員還拿了一個違法的漲價「新案」送議會審議，此案完全都是傅崐萁主導下通過才會漏洞百出遭法院認定違法，敗訴的都是在傅崐萁任內；而徐榛蔚縣長任內合法課稅，是19屆張峻議長與多位議員頂住壓力認真把關，所以從來沒有輸過，不要「竹篙湊菜刀」。

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