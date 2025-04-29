鄭正鈐疑動員移工上凱道說詞被打臉 林志潔籲罷免政治詐騙犯

新竹市「紅娥健康養生館」老闆娘「何氏卿」自稱是426當天「主揪」，召集新住民上凱道，卻意外透露這群人都只有居留證、沒有身分證，意外打臉國民黨立委鄭正鈐說法。（照片取自受訪影片截圖）

2025/04/29 10:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐遭疑動員外籍移工426上凱道，竹市養生館店家出面稱是主揪，而鄭正鈐也稱前往凱道的都是外配及第二代且持有中華民國台灣身分證，籲民進黨適可而止。不過，養生館老闆接受媒體訪問時則稱前往的外籍人士有的來台灣念書，僅有居留證，還沒辦台灣身分證，直接打臉鄭正鈐的說法。對此，新竹市雙罷免總部發言人林志潔則籲，大罷免進入倒數收件，籲大家來罷免詐騙選民的「政治詐騙犯」。

新竹市雙罷免領銜人戴振博也在臉書發文貼出一段養生館老板受訪的影片，他提到，鄭正鈐回應稱426凱道活動參加者都是持有台灣身分證的新住民嗎？怎麼一問之下就破功了！因為養生館老板接受記者訪問時，記者問：「昨天那位弟弟，是不是還沒拿到台灣身分證？」受訪的何氏卿回答：「居留證啦！因為我們還沒辦到台灣身分證！」

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戴振博說，根據《公職人員選舉罷免法》第56條規定，不得邀請外國人、大陸地區人民或香港、澳門居民從事第45條所列行為，其中就包括「參與競選或支持、反對罷免案的遊行、拜票、募款活動」。他說，外籍人士合法居留沒問題，但重點是：不能邀請外國人民參與競選或罷免相關活動。

他奉勸鄭正鈐，不要再硬拗了，更別再拿新住民或在台就學、就業的外籍人士當擋箭牌，籲鄭正鈐向被欺騙的無辜外籍人士道歉，還給受害者一個公道。

林志潔也說，神隱多日的鄭正鈐昨天拍影片回應，堅稱上凱道的外籍青年，都是持有中華民國身分證的外配與二代......，可是養生館老闆說並沒有。她喊話，要鄭正鈐別再詐欺選民了，也呼籲選民，現在是大罷免倒數收件，請大家趕快出來，罷免詐騙選民的政治詐騙犯。

對此，鄭正鈐僅有昨天的回應影片，籲民進黨適可而止，不要再撕裂台灣。

國民黨新竹市立委鄭正鈐遭疑動員移工上凱道稱都是持有台灣身分證的新住民，但意外被養生館店家打臉。（圖取自鄭正鈐影片）

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