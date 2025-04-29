春季平均溫「史上第3冷」 氣象署估梅雨季雨量正常至偏少

中央氣象署預估，梅雨季氣溫正常至偏高，雨量正常至偏少。（記者林志怡攝）

2025/04/29 11:09

〔記者林志怡／台北報導〕4月即將結束，5月迎來梅雨季。中央氣象署指出，今年梅雨季（5月至6月）總雨量以正常至偏少機率較大，且目前太平洋海溫分佈趨於正常，預計將維持至夏季，但近年來梅雨季降雨有更集中、短時強降雨事件發生頻率提高的現象，更容易造成災害，提醒各界及早進行防範作為。

中央氣象署預報中心主任陳怡良指出，過去一季（2至4月）平均氣溫為20.4度，低於氣候平均值20.8度，是2011年以來第3冷的春天，且剛結束的春季期間，台北市氣溫低於14度、大陸冷氣團影響日數達到30天，是近20年來第3多，期間2月冷空氣頻繁南下，偏冷時間較長，3至4月則呈現冷暖交替；空間分佈上，全台多數測站都呈現偏低溫，少數表現正常，僅玉山測站偏高。

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春季雨量方面，陳怡良表示，今年春季累積雨量為321.3毫米，略多於氣候平均值的282.8毫米，且今年春季受到鋒面、南方雲系、華南雲雨區影響期間，雨勢較為明顯，逐月來說，2至3月正常偏多，4月正常偏少，且空間分佈方面，北部及東北部多雨、中南部正常，東南部局部區域少雨。

陳怡良說，今年春季環流底層有更多的東北風出現，東亞沿岸整體氣溫也偏低，可能是上一季氣溫表現較低的原因，再加上南海及菲律賓東方海面對流活躍，當系統往北活動、遇到東北季風時，就可能造成降雨，進而導致春季累積雨量為正常至偏多。

針對即將到來的梅雨季，陳怡良說明，梅雨季為每年的5至6月，其中中部以北地區約5月上旬起有雨，南部地區則要等到5月中下旬或更晚，累積雨量年與年差距大，且無明顯規律，而目前反聖嬰冬季剛結束，根據歷史類似年的統計來看，梅雨季的表現通常以「正常」機會較高，但中南部5月有降雨偏少特徵。

陳怡良表示，另根據各國動力模式預報，今年5至7月的氣溫表現「偏高」機會較大，其中5月表現正常，6、7月正常至偏高，雨量則是「正常至偏少」，逐月表現相同。

不過，陳怡良提醒，梅雨季是台灣汛期的開始，容易有劇烈天氣出現，並帶來短時強降雨及豪雨等級雨勢，還可能伴隨雷擊、強陣風、冰雹、龍捲風等，民眾在豪雨發生時應注意後續影響及複合式災害，近年來梅雨季降雨也有更集中、短時強降雨事件頻率提高的趨勢，各界務必及早防範。

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