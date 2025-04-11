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    宜蘭男子遭砍25刀慘死車內！欠債百萬24歲兇嫌落網

    債主遭砍25刀慘死後座，宜蘭警迅速逮24歲犯嫌，案發現場拉起封鎖線偵辦。（民眾提供）

    債主遭砍25刀慘死後座，宜蘭警迅速逮24歲犯嫌，案發現場拉起封鎖線偵辦。（民眾提供）

    2025/04/11 11:26

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭56歲邱姓男子7日晚間出門後失聯，警方獲報在9日中午於國道5號冬山武淵側車道下，發現邱男遭砍25刀陳屍車子後座，不到1天時間，10日下午循線逮捕24歲簡姓兇嫌，初判簡男因積欠死者100多萬元預謀行兇，全案今天依殺人罪送辦；不過警方懷疑另有共犯，持續偵辦中。

    邱男7日晚間出門未歸，妻子察覺不對勁報案失蹤，轄區警方受理調閱監視器，發現邱男自五結利澤簡家中開車後，往冬山武淵方向行駛，9日中午發現車子停在側車道下，並陳屍於後座，除胸口有5刀致命傷外，脖子也幾乎被砍斷。

    警方調閱監視器，依地緣關係清查，發現有前科紀錄、家住附近的24歲簡男涉嫌重大，並於車內採集到相關血跡，10日下午帶回釐清案情，簡男起初否認犯行，但看到相關跡證後，才坦承是因積欠邱男高達100多萬元的多筆債務，「被逼急了又無力償還」，才會痛下殺手。

    據了解，水泥工簡男為了日常花用，和從事個人借貸的邱男，陸續借了100多萬元，7日晚間各自開車相約到冬山武淵側車道下談判，疑似為了債務還款問題起爭執，坐在邱男車內副駕駛的簡男，一氣之下拿出預藏的2把刀械猛刺邱男，見邱男斷氣後，將他拖至後座，並棄屍於現場。

    簡男行兇後開車離去，還拿走邱男的汽車鑰匙、皮夾，連同凶器、沾血衣物等物品，沿途丟在水溝內，回家前更到便利商店一趟，態度從容，相當冷血，警方依簡男證稱，昨晚陸續尋獲相關證物，全案今天依殺人罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

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