國際小狗日高雄500隻狗聚 飼主帶138隻黃金獵犬展現認養大型犬很棒

國際小狗日！動保處於中正寵物公園舉辦「好伴」狗聚，超過500犬隻相見歡。（記者陳文嬋攝）

2025/03/23 11:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市動保處迎接今天「國際小狗日」，結合良日80家市集品牌，於中正寵物公園舉辦「好伴」狗聚，超過500犬隻相見歡，其中138隻黃金獵犬有3成來自認養，飼主帶狗齊聚以推廣大型犬認養為訴求，用行動展現認養大型犬是很棒的事！

每年3月23日是「國際小狗日」，這是美國動物學家Colleen Paige於2006年發起的日子，旨在宣導以領養取代購買，呼籲飼主對於自家毛小孩善盡責任不棄養。

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動保處為迎接國際小狗日，一連2天結合良日80家市集品牌，於中正寵物公園舉辦今年首場「好伴」系列活動，邀集寵物用品、零食、設計品牌等多家品牌，以「伴bàn」理念結合音樂、市集、體驗，將中正寵物公園變成大型毛孩遊樂園。

活動還推出睽違2年「寵物防災」等闖關遊戲，透過遊戲和競技，強化人與寵物之間連結；「好伴bàn交換禮物」由狗狗輪流上場挑選自己喜歡玩具，交換更多驚喜。

重頭戲「好伴bàn培訓班」邀請寵物專家帶來「路徑追蹤搜救犬講座」、「好伴狗狗禮儀課程」、「好伴狗狗好鼻師課程」，讓飼主們深入了解狗狗學習與行為，建立更好的互動關係。

動保處長葉坤松表示，高雄市作為一個友善動物城市，歡迎闔家大小前來，共度良伴美好的一天，不管是賞音樂、實際參與動物體驗、闖關得獎牌，又或是在市集吃喝放鬆買東西，甚至是認養一隻狗狗回家，都可以從中理解到動物保護議題是生活日常。

138隻黃金獵犬有3成來自認養，飼主帶狗齊聚以推廣大型犬認養為訴求，用行動展現認養大型犬是很棒的事！（記者陳文嬋攝）

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