「白狼」推「鍾馗」爭幫主？竹聯幫重量級堂口不支持

竹聯幫前「地堂」堂主「鍾馗」李宗奎（中）。（資料照）

2025/03/25 16:35

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫主流派昨日確定「扣頭」劉振南接任第三任幫主後，「白狼」張安樂卻表示強烈不滿，並將在今日晚間6時在立法院旁的康園餐廳，以宴請媒體方式，逕自搶先宣佈他推舉的前「地堂」堂主「鍾馗」李宗奎接任。並脫離中華統促堂的身份；餐廳方面在警方介入了解下已主動取消訂席；原不出聲的竹聯幫重量級堂口也全面倒戈不支持。

據悉，竹聯幫對此認為「白狼」張安樂在多年前就曾對外表示脫離竹聯幫，因此他已非竹聯幫人員，幫內也僅尊稱他為「前輩」，因此，他的發聲已不能代表竹聯幫。

請繼續往下閱讀...

至於「鍾馗」已高齡75歲，竹聯幫認為對方手下無兵無將，支持他的泰半為「白狼」私下成立的「人頭僵屍」堂口，對於他在張安樂的慫恿下「自立為王」的舉動，竹聯幫不予理會。

據了解，張安樂昨日上午收到幫內大老確認劉振南接任幫主消息後相當嚴重不滿，認為幫主仍應由他推薦的前「地堂」堂主李宗奎「鍾馗」接任。

對於幫主之位有強烈主導念想的張安樂，原定在昨日以宴請媒體方式逕自宣佈由「鍾馗」繼任，並脫離中華統促黨身份，以便符合原則性問題，臨時改為今日晚間在立法院周邊宴請媒體，並與李宗奎共同出席。

據指出，消息一出，幫內大老全面出現反彈，認為李宗奎即使宣布退出統促黨，幕後之主仍是張安樂，且勢必會引起警方及國安單位關注，屆時會將全竹聯幫通通拖下水，重量級堂口全面性「倒戈」。

北市警方接獲情資後立即向康園餐廳了解，業者方面得知原委後表達不願介入，於是在今日下午4時左右，緊急通知取消訂席要求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法