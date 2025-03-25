中檢分案查偽造文書 假義消「金髮Yuki」傳情緒失控送醫

自稱義消的「金髮Yuki」許姓男子。（資料照）

2025/03/25 16:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中鄭姓男童洗澡時溺水，自稱義消的「金髮Yuki」許姓男子，因涉入事件且疑偽造證件，檢方已正式分案調查，卻傳出他近日因壓力太大，情緒不穩定，在家中出現自傷狀況，嚇得媽媽緊急向派出所求助，警方今表示，當天的確曾協助一位民眾就醫，所幸沒有生命危險。

台中市16日晚間發生鄭姓3歲男童在住家浴缸溺水事件，金髮Yuki當時穿著EMT（緊急救護技術員）外套，在第一時間趕赴現場進行CPR搶救，他聲稱在LINE群組「聽見AED」見到急救訊息趕來幫忙，熱心助人義舉雖屬難得，卻接連被爆出他男扮女裝、假義消、偽造證件等情事，引發外界議論。

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經查，Yuki的真實身分為許姓男子，過去更曾因車禍事故偽造胞姊簽名，被法院判刑兩個月，包括臉書社團「靠北EMT」，也質疑他身穿EMT2（緊急醫療技術員二級）臂章的衣服，卻可能無EMT證照，有冒用醫護人員的觸法疑慮，如果此人確實沒有證照，他不僅影響病患安全，也損害社會對急救體系的信任。

因爭議持續延燒，台中地檢署21日指出，已經分案偵查，釐清他所持身分證件、專業證照（EMT）等，是否有偽造情事，是否涉嫌刑法偽造文書等犯罪嫌疑，然而，隨著輿論發酵，Yuki的身心狀況疑受到影響，家人擔心其情緒不穩且有自傷之虞，22日緊急報案並在警方協助下，將他送往醫院就診，所幸無生命危險。

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