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    75學者挺亞亞！ 王定宇曝背景：是能代表什麼？

    民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

    民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

    2025/03/27 13:13

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中配劉振亞公開主張武統台灣被限期出境，昨天已經回到中國，中研院院士陳培哲等75名學者昨發聯合聲明指控賴政府涉思想審查、壓縮言論自由；對此民進黨立委王定宇揭露這75名學者背景。

    王定宇在臉書PO文表示，中國籍人士在台公開鼓勵武統，支持用武力擊殺台灣軍民、消滅中華民國主權，這些人沒說半句話，卻用「言論自由」聲援支持武統的在台外國（中國）人，八旗文化總編富察只因為言論被中國逮捕至今，還被判三年，這些人沒有聲援，卻聲援違反台灣法律僅被驅逐回中國的中國武統人士。

    王定宇指出，要發動侵略戰爭的是中國，這些人沒有意見，卻以反戰愛和平當藉口，要求台灣放下武器不要抵抗，根本就是侵略者走狗做法，這些所謂的「75名學者」，根據網路揭露的資料，看看他們是誰。

    王定宇列出，高閬仙：郝龍斌的妻子；詹澈、楊渡、鄭村棋（夏潮系統）、盧非易、宋燕輝：馬英九的人馬；施正鋒：呂秀蓮的人馬；黃德北：左翼聯盟；羅美文、劉芳萍、王娟萍：勞動黨；湯紹成：新黨；卡維波：反送中時期公然挺港警的左派文化人；何春蕤：卡維波之妻，一樣左傾；孫大川、陳光興、王秀雲、郭力昕、汪中和、馮建三、傅大為、盧倩儀：上次出來「反戰」，認為台灣應該不要抵抗中國入侵的學者；蘇偉碩：柯粉醫師；王文心：蘇偉碩的妻子；潘忠政：永續環保運動名人；楊祖珺：林正杰前妻、夏潮系統；藍博洲：統派文人，夏潮系統；錢永祥：跟馬英九友善的保釣人士；陳培哲：新冠疫情期間以來就跟柯文哲一搭一唱的學者，各位看看這「75名學者」是能代表什麼？

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