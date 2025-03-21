剴剴案遭控曾說「凌虐不一定造成傷害」 沈伯洋PO發言全文轟造謠

臉書粉專「政客爽」自製圖文聲稱，沈伯洋曾說「凌虐不一定會造成傷害」，對此沈伯洋表示，現在連討論法條漏洞都犯法，並嗆「政客爽」，「看不懂法律沒有關係，要講，我送你免費課程」。（圖擷自臉書）

2025/03/21 13:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1歲男童「剴剴」遭保母虐死案近日開庭，許多抗議民眾怒喊「惡魔保母唯一死刑」，國民黨則指控綠營反對虐童最高可處死刑，還有粉專宣稱民進黨立委沈伯洋表示「凌虐不一定會造成傷害」。對此沈伯洋貼出發言的全文，怒斥被造謠，他也強調目前刑法對傷害和凌虐的定義不同，也會讓刑度計算出現問題，怒轟國民黨的標準，不只是讀書犯法，甚至連討論法條漏洞都犯法。

1歲男童「剴剴」遭保母虐死案19日第4度開庭，近千名群眾在法院外集結抗議，要求嚴懲「惡魔保母唯一死刑」。國民黨則指控，綠營反對虐童最高可處死刑。對此立院民進黨團也反批，國民黨對此案先冷血包庇、再消費生命、甚至造謠甩鍋。昨日在網路更有臉書粉專「政客爽」自製圖文聲稱，沈伯洋曾說「凌虐不一定會造成傷害」，並點名他「是誰質疑修法重刑的？」

請繼續往下閱讀...

對此沈伯洋則在臉書發文指出，他身為一名教刑法的大學教授，結果連講解法條的權利都沒有。他強調刑法286虐待兒童致死，是指「過失致死」，也就是說，是「不小心讓被害人死亡」。如果是直接故意殺人，則是刑法271條殺人罪。只要證據充足，適用的法條就叫做殺人罪。殺人罪有死刑。他質疑國民黨及中國、民眾黨支持者三合一一起攻擊他，卻是張冠李戴說自己修法多棒，然後說別人在阻擋。

沈伯洋說明，目前藍白是國會多數，要通過什麼根本擋不下來，先前協商時也說明了286和271的差異，在場委員都接受。在過去4屆286也已經加重過3次了，理由也都一樣，目前刑法271也還存在，沒人廢掉271。

沈伯洋指出，若虐童導致死亡，有殺人故意，可直接用271殺人罪，依兒少法再加重。虐童導致死亡，無殺人故意，可能是277（傷害罪、傷害致死罪），也可能是286，因為凌虐（286）和傷害（277）定義不同。

沈伯洋表示，凌虐不一定是傷害，但某些凌虐要「持續性」，不好認定；而且286依照國民黨版本，不會用兒少法加重，但277會，所以計算刑度會出問題。

沈伯洋也強調，這次修法沒有解決這個問題，去年三讀感言的時候他也曾說應該把這件事情釐清，才不會用法條的時候跳來跳去。不料卻就被造謠說「凌虐不一定是傷害」。沈伯洋直言「從前後文就可以知道，我是在說凌虐罪不一定會是傷害罪。不然的話訂286幹麻，有277不就好了？」

沈伯洋也質疑，「故意把精緻的法律討論，拿來當造謠素材」、「還可以做新聞，卑劣之極。台灣有這樣的國會，就是因為這些人專門攻擊專業的法律討論」。

沈伯洋昨晚也有貼出先前發言的全文，強調當時是在說傷害致死和凌虐致死競合的時候，在修法會形成矛盾，而這個矛盾唯一的解釋，是你把傷害跟凌虐分開來看（凌虐可以是精神上的，但是刑法的傷害是肉體的）。然而，在修法的過程當中，並沒有把這兩個分開。他為此也怒轟粉專「政客爽」真的有夠低級，並嗆「看不懂法律沒有關係，要講，我送你免費課程」。

沈伯洋今晨2點多發文時也再次強調，去年在三讀感言就曾說，這兩者要釐清，否則修法沒意義，無法充分評價與競合。他也無奈表示「然後這樣被出征，笑死」，並指「國民黨的標準不只是讀書犯法，現在連討論法條漏洞都犯法。說真的，從去年到現在，這是我對立法院討論最絕望的一刻，因為我深切感覺到，念書已經失去意義，這比沒收討論還要令人絕望」。

沈伯洋也貼出先前發言的全文，強調當時是在說傷害致死和凌虐致死競合的時候，在修法會形成矛盾。他也強調去年在三讀感言就曾說，這兩者要釐清，否則修法沒意義，無法充分評價與競合，並怒轟粉專「政客爽」真的有夠低級。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法