她收到「滋養」草莓大福喜出望外卻驚見發霉 業者急致歉

原PO貼出發霉的草莓大福。（圖擷取自 Threads ）

2025/03/21 12:45

排隊名店「滋養」草莓大福發霉！ 業者道歉 北市衛生局稽查見2缺失

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市迪化街排隊名店「滋養和菓子」，每到冬天「草莓大福」總是供不應求，近日有女網友分享收到老闆給的滋養草莓大福，結果打開後赫然發現發霉的草莓。

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有網友在社群平台Threads表示，老闆晚上送了一盒滋養的草莓大福給她，回家興沖沖的打開拍照趕緊來吃，有鑒於去年一開盒怪獸就一口一顆草莓，只留沒草莓的大福給她（就是只剩下皮）今年打定主意一定要吃到完整的！結果一開就看到發霉的草莓，還好她習慣都會在吃之前檢查一下。

該網友在留言處補充，滋養的員工昨天下午聯絡她，了解事情經過也有道歉了，身為一位口味被老闆養刁的員工，她還真的只吃滋養的草莓大福，也是真的好吃（以後也還是會繼續吃），最近草莓季已經到尾聲，遇到這種狀況真的也是難免（受傷的草莓很快就會出汁然後發霉），不是只會出現在大福上頭，所以吃之前稍微看一下表面的顏色，覺得顏色不尋常的深，還是看看有沒有問題。

衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，有關民眾反映在大同區食品店購買的草莓大福草莓發霉有衛生安全疑慮，台北市衛生局於3月20日派員前往現場針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，現場未見草莓發霉，但查有冷凍庫未除霜及食材未適當區隔等衛生缺失事項。

林冠蓁說，衛生局已責令業者於3月23日前改善完成，屆時複查如仍不符規定依違反食安法第8條及同法第44條處6萬至2億元罰鍰。

原PO貼出收到老闆送的滋養草莓大福。（圖擷取自 Threads ）

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