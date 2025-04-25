小草捧黃國昌論文改寫成書 作家謝知橋曝荷蘭專家評論為1顆星

小草稱黃國昌的論文有被改寫成書。（圖擷取自 Threads ）

2025/04/25 16:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有小草在社群平台「大讚」民眾黨主席黃國昌的博士論文被改寫成教科書，對此作家謝知橋表示，有網友發現這本書在2008年被評論為一顆星，稱「作者對一個他似乎了解不多的制度提出批評。他對大陸法系訴訟程序的觀察僅基於英文文獻，而這些文獻往往已過時！」而評論者是荷蘭烏特勒支大學民事訴訟法及仲裁法兼任教授Remme Verkerk，他同時也是荷蘭最高法院的訴訟律師。

謝知橋在臉書PO出一張截圖，截圖中有小草在社群平台「大讚」黃國昌「黃國昌的博士論文被改寫成教科書，放在全世界超過100所大學的圖書館裡供人學習」，謝知橋表示，昌粉拿國昌老師的論文被改寫成書說嘴，想吹一波，但有網友發現這本書在2008年就被評了一顆星，評論者建議大家不要閱讀這本書，並指出這本書的問題，該評論者是法學博士，擔任律師並兼任荷蘭名校烏特勒支大學法律系教授，難道之後要定期提醒昌粉不要再吹國昌老師了嗎？

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根據擷圖，Remme Verkerk在這本Amazon流通的論文給出一顆星評論「我不建議任何人購買這本書。除了談論日本法律的部分外，這本書對民法的討論是不足的。作者對一個他似乎了解不多的制度提出批評。他對大陸法系訴訟程序的觀察僅基於英文文獻，而這些文獻往往已過時。我對幾個大陸法系國家有一些了解，根據我的知識，書中很多部分顯然錯誤，顯示出對大陸法系訴訟程序的理解非常有限。也許作者錯誤地將所有民法制度一概而論，導致了這些問題。舉個例子：作者多次聲稱大陸法系的法典沒有提供蒐證的規定。他完全忽略（甚至可能根本不知道）許多法典中存在——並且早已存在——的相關規定。例如，1895 年的奧地利法典就根據英國的規範引入了蒐證程序，而且這些規定已實施超過一個世紀。」

Remme Verkerk在這本Amazon流通的論文給出一顆星評論。（圖擷取自 Threads ）

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