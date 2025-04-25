為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    小草捧黃國昌論文改寫成書 作家謝知橋曝荷蘭專家評論為1顆星

    小草稱黃國昌的論文有被改寫成書。（圖擷取自 Threads ）

    小草稱黃國昌的論文有被改寫成書。（圖擷取自 Threads ）

    2025/04/25 16:55

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有小草在社群平台「大讚」民眾黨主席黃國昌的博士論文被改寫成教科書，對此作家謝知橋表示，有網友發現這本書在2008年被評論為一顆星，稱「作者對一個他似乎了解不多的制度提出批評。他對大陸法系訴訟程序的觀察僅基於英文文獻，而這些文獻往往已過時！」而評論者是荷蘭烏特勒支大學民事訴訟法及仲裁法兼任教授Remme Verkerk，他同時也是荷蘭最高法院的訴訟律師。

    謝知橋在臉書PO出一張截圖，截圖中有小草在社群平台「大讚」黃國昌「黃國昌的博士論文被改寫成教科書，放在全世界超過100所大學的圖書館裡供人學習」，謝知橋表示，昌粉拿國昌老師的論文被改寫成書說嘴，想吹一波，但有網友發現這本書在2008年就被評了一顆星，評論者建議大家不要閱讀這本書，並指出這本書的問題，該評論者是法學博士，擔任律師並兼任荷蘭名校烏特勒支大學法律系教授，難道之後要定期提醒昌粉不要再吹國昌老師了嗎？

    根據擷圖，Remme Verkerk在這本Amazon流通的論文給出一顆星評論「我不建議任何人購買這本書。除了談論日本法律的部分外，這本書對民法的討論是不足的。作者對一個他似乎了解不多的制度提出批評。他對大陸法系訴訟程序的觀察僅基於英文文獻，而這些文獻往往已過時。我對幾個大陸法系國家有一些了解，根據我的知識，書中很多部分顯然錯誤，顯示出對大陸法系訴訟程序的理解非常有限。也許作者錯誤地將所有民法制度一概而論，導致了這些問題。舉個例子：作者多次聲稱大陸法系的法典沒有提供蒐證的規定。他完全忽略（甚至可能根本不知道）許多法典中存在——並且早已存在——的相關規定。例如，1895 年的奧地利法典就根據英國的規範引入了蒐證程序，而且這些規定已實施超過一個世紀。」

    Remme Verkerk在這本Amazon流通的論文給出一顆星評論。（圖擷取自 Threads ）

    Remme Verkerk在這本Amazon流通的論文給出一顆星評論。（圖擷取自 Threads ）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播