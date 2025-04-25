罷綠委陳俊宇涉幽靈連署 國民黨宜縣黨部前書記長等3人收押禁見

國民黨宜蘭縣黨部前書記長俞凌傑遭收押。（圖擷取自line大頭照）

2025/04/25 11:34

首次上稿：10:58

更新時間：11:34（新增3人均收押禁見）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，經檢方漏夜複訊後，國民黨縣黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧遭聲押禁見，宜蘭地院今早9點半召開羈押庭，約10點半裁定俞凌傑收押禁見，11點半裁定陳堅豐和李姿慧羈押禁見。

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宜蘭地院法官認為，3人犯罪嫌疑重大，因有湮滅證據、逃亡之虞，裁定羈押禁見。

宜蘭檢方針對罷免陳俊宇涉幽靈連署案，首波約談15人，朝個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦，經漏夜複訊後，提議罷免領銜人李惠玲、縣黨部前書記長俞凌傑等13人暫列被告，除李惠玲等9人3萬元至20萬元不等交保、1人請回外，俞凌傑等3名黨工遭聲押。

據了解，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌昨晚返國，身體不適休養中，無法取得聯繫，外傳近日可能將被約談。

李惠玲等人昨晚陸續移送地檢署複訊，經檢方漏夜複訊後，縣黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧聲押禁見，凌晨約3點多移送宜蘭地院；領銜人李惠玲20萬元交保、副領銜人官天德15萬元交保。李惠玲交保後無法取得聯繫。

縣黨部四組總幹事汪柏均5萬元交保、黃國蘭黨部主任李春燕5萬元交保、黃國蘭黨部主任詹清華5萬元交保；羅東民眾服務站主任林子平3萬元交保、五結民眾服務站主任謝火木5萬交保；黨員夏姓夫妻以各3萬元交保，張姓黨員請回。其中黨員夏姓夫妻交保後喊冤，否認參與。

宜檢接獲立委陳俊宇罷免提議涉嫌偽造情資，指派檢察官偵辦，並向中央選舉委員會、宜蘭縣選舉委員會，調取罷免提議資料分析比對查證；據了解，涉死亡（幽靈）連署47份、涉偽造（冒名）連署10多份，涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

俞凌傑遭收押。（記者王峻祺攝）

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