基輔市長克里契科鬆口：或許得割地換取暫時和平

基輔市長克里契科去年12月，視察一處遭俄國攻擊的地區。（美聯社）

2025/04/25 16:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國總統川普升高對烏克蘭施壓之際，烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，為了達成與俄羅斯的和平協議，烏克蘭可能不得不放棄部分領土。

克里契科在《英國廣播公司新聞網（BBC News）》25日報導的專訪中指出，「其中一個可能情況就是放棄領土，這並不公平，但是為了和平、暫時的和平，這可能會是一個解決方案，暫時的」。不過，這名烏克蘭的前世界重量級拳王強調，烏克蘭人民「絕不會接受」被俄羅斯佔領。

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俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，目前已控制約20%的烏國領土。美國總統川普近期升高對烏、俄雙方施壓，力促達成協議，據傳協議內容包含割讓領土，其中包括美國承認俄羅斯對克里米亞的控制權。

克里契科是到目前為止，公開表達出烏國或許得放棄—儘管只是暫時的—部分領土的最高層級政治人物之一。他接受專訪前，基輔才遭俄國飛彈和無人機攻擊，造成12人喪生、80多人受傷。

克里契科說，他身為基輔市長，有責任確保首都安全，基輔是這個飽受戰火蹂躪國家的「心臟」。他也坦言，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）可能被迫接受「痛苦的解決方案」以達成和平。被問及澤倫斯基是否與他討論過，任何可能解決方案的細節，克里契科直截了當表示「沒有」，並強調這並非他的職責。

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