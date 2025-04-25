中選會核定二階公文被扣？宜縣藍營批沒收連署 綠營打臉誤導民眾

宜縣議會國民黨團今抨擊，檢方故意將中選會核准的二階公文扣走，造成罷團無法領取二階連署表格，司法干預罷免，沒收連署。（記者游明金攝）

2025/04/25 12:08

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藍營質疑罷免公文被扣 宜蘭地檢署重申「並無查扣」

檢調扣公文無法領二階連署格式？中選會：有無攜帶函文皆可領件

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〔記者游明金、王峻祺／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部涉幽靈連署罷免被搜索，縣議會國民黨團今抨擊，檢方故意將中選會核准的二階公文扣走，造成罷團無法領取二階連署表格，司法干預罷免，沒收連署；民進黨團則反擊，依選罷法規定，領取二階連署表格不用公文，國民黨連連署規定都不知道，還故意誤導民眾，根本是不長進。

對此，宜蘭地檢署重申「並無查扣公文」，公文第一時間已交由被告律師在調查站領回，若有查扣也是依法辦理；中選會也表示，領表受理至27日並非25日，領取時也不需要公文。外界則質疑罷團領銜人公文怎麼會在縣黨部？

對此，中選會表示，無論有無攜帶該函文通知，依法均可領取二階連署格式，檢調機關與當事人都知道。

縣議會國民黨團今召開記者會，抨擊「政治干預司法，司法干預罷免」、「二階連署書公文去哪裡？司法打壓、政治追殺」；黨團總召林義剛說，檢方濫用權力搜索，令人痛心氣憤，且還查扣中選會核定進入二階連署的公文，還謊稱沒有查扣，要進入二階連署需要公文才能領取二階連署表格，且今天是領取表格最後一天，造成二階連署行動被迫終止。

林義剛指出，檢方後來才承認有查扣到公文說不小心查扣到，那會不會不小心辦錯案、押錯人，司法不是兒戲，檢方要向全民說明並道歉。

縣議員楊弘旻說，檢方搜索很粗糙，罷免辦藍不辦綠，民眾都在看，偽造文書需要這麼大陣仗嗎？用司法力量打壓藍營，這是綠色恐怖；縣議員陳鴻禧表示，民眾主動拿連署書來，罷團怎麼查核真假，中選會查出來剔除就好，哪有偽造文書？司法卻替賴清德服務，物極必反，呼籲民眾站出來反獨裁。

縣議員黃琤婷指出，罷團原定昨天要去領二階連署書，公文卻被帶回去了，還說謊沒有帶回，這真的超扯，是要沒收二階權力嗎？檢方最後才承認不小心帶走，但後來也沒還給領銜人李惠玲，而是還給其他被告的律師，公文到底跑去哪裡？她會代替李惠玲到中選會領取二階連署表格。

民進黨縣議會黨團反擊國民黨團說謊，誤導民眾，黨團總召陳文昌說，依選罷法相關規定，領取二階連署表格根本不需要公文，國民黨連連署規定都不知道，只會怪別人，真的是不長進、不出息，而且公文還給其他被告律師代轉？有什麼不對。

陳文昌指出，全案國民黨已有3位黨工被收押，死亡冒名連署是國民黨中央黨部全國性犯罪行為，不只宜蘭，各縣市都是，國民黨應誠實面對、坦然檢討，坦白從輕不承認當然會被收押，請國民黨尊重司法，中央黨部整套一貫犯罪行動。

縣議員林佩穎強調，罷免案不是辦藍不辦綠，而是民進黨沒發起罷免藍委，但罷免綠委的都是國民黨，而且罷藍委的連署，也沒有死亡連署或抄民冊情形。

謝燦輝議員說，二階連署到期日是到27日，假日也可領取，今天並不是最後一天，且沒公文並不影響領取表格，國民黨一直用不實資訊誤導民眾，國民黨只會講獨裁，真的獨裁還可以罵政府上街頭？

宜縣議會民進黨團則反擊，依選罷法規定，領取二階連署表格不用公文，國民黨連連署規定都不知道，還故意誤導民眾，根本是不長進。（記者游明金攝）

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