排隊名店「滋養」草莓大福發霉！ 業者道歉 北市衛生局稽查見2缺失

「滋養和菓子」是排隊名店。（圖取自滋養和菓子粉專）

2025/03/21 11:37

〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾收到名店「滋養和菓子」的草莓大福禮盒，一盒8入要價600元，不料一打開就發現發霉的草莓。台北市衛生局昨（20）日派員前往稽查，現場未見草莓發霉，但查有冷凍庫未除霜及食材未適當區隔等衛生缺失事項，已責令業者於3月23日前改善完成。

民眾在社群平台Threads貼出草莓發霉照片，她表示，昨天「滋養」有聯絡她瞭解事情經過並道歉，她說最近草莓季已到尾聲，遇到這種狀況也是難免，提醒大家吃草莓大福之前要看一下表面的顏色，如果不尋常地深，就要檢查看看有沒有問題。

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衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，有關民眾反映在大同區食品店購買的草莓大福草莓發霉有衛生安全疑慮，台北市衛生局於3月20日派員前往現場針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，現場未見草莓發霉，但查有冷凍庫未除霜及食材未適當區隔等衛生缺失事項。

林冠蓁說，衛生局已責令業者於3月23日前改善完成，屆時複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及同法第44條處6萬至2億元罰鍰。

台北市衛生局20日派員前往滋養和菓子稽查，現場未見草莓發霉，但查有冷凍庫未除霜及食材未適當區隔等衛生缺失事項。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局20日派員前往滋養和菓子稽查，現場未見草莓發霉，但查有冷凍庫未除霜及食材未適當區隔等衛生缺失事項。（台北市衛生局提供）

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