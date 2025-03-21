有政治意涵？彰化縣教育處拒掛國中生畫作 家長抗議

彰化縣鹿港國中學生的畫作送到教育處原本要掛上展出，卻被以「具有政治意涵」拒掛，經家長反彈抗議後，教育處立即改口是規格不合，將會重新掛上。（民眾提供）

2025/03/21 11:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣教育處辦公室都會輪流掛著縣內國中美術班作品，鹿港國中有名家長向記者爆料指出，有學生的畫作裱框送到教育處遭到拒掛，原因竟是「具有政治意涵」，根本就是大人帶著有色的眼鏡在解讀藝術創作，令人難以接受。教育處強調，不是拒掛，而是因為每幅作品大小不同，調整所掛的位置，今天就會重新掛上。

家長表示，美術班學生經由師長挑選30多幅優秀作品，還特別裱框，就是要送到教育處辦公室去掛，被挑中作品的學生也都很開心，畫作能夠獲得賞識。沒想到，當畫作送到教育處，有件作品卻被拒掛，理由是作品「具有政治意涵」，超級令人傻眼。

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家長指出，這幅遭教育處拒掛的作品，題目是「世界年齡的分布」，學生想要表達台灣在少子化之下，已邁向超高齡社會，因此，作品正中央畫著擬人化的台灣島坐在輪椅上，後面的小孩則是口含奶嘴，穿著尿布、披著中華民國的國旗當披風，畫作並配上穿著美國國旗的拳擊手，穿著有五星圖案衣服的齊天大聖，還有頭頂陶罐的非洲部落民族。

家長認為，創作應該是自由的，況且，藝術的創作，各人都有不同解讀，大人不應該帶著有色眼鏡來看待，尤其拒掛的還是掌管全縣教育大權與方針的教育處，令人難以茍同，當家長向教育處抗議後，教育處才緊急告知將重新掛上。

教育處稱考慮作品規格 將重新掛上

教育處長蔡金田表示，教育處辦公室掛上學生作品展覽，需要考慮作品的規格，因為有的是直式或是横式，規格也不盡相同，當初是因為掛的地方還要討論，將整體檢視看哪一處可掛學生作品。因此，這幅學生作品已再度送到教育處，今天就會重新完成布展。

鹿港國中校長李錦仁指出，學生作品要在教育處展出，教育處有補助經費裱框，但因為大小規格的關係，才會在第一時間沒有掛上，但校方已重新送到教育處，師生都樂見作品在教育處辦公室展出。

不過，也有地方人士表示，教育處要展出美術班學生作品是好事，但應該是展出在縣府民眾洽公的廊道，這樣才有達到讓更多人看到的意義，如果只是掛在教育處美化辦公環境，還要勞師動眾裱框、上架，這樣展出的意義就大打折扣。

彰化縣教育處辦公室都會輪流掛縣內美術班學生的作品，近來卻因為以「具有政治意涵」為由拒掛引發家長不滿，教育處強調是因為規格不合，將會調整位置重新掛上。（資料照）

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