「泰」狂人妻！ 抓包老公外遇開房 挺7月孕肚「打死全裸小三」

泰國曼谷近日發生一起駭人聽聞的感情糾紛，一對在愛情賓館開房間偷情的男女，2人全裸躺在床上時，突有一名挺著7個月孕肚的婦人闖入房中，並狠狠爆打女子，最終女子因傷重送醫不治。（圖擷取自The Thaiger）

2025/04/24 16:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷近日發生一起駭人聽聞的感情糾紛，一對在愛情賓館開房間偷情的男女，2人全裸躺在床上時，突有一名挺著7個月孕肚的婦人闖入房中，並狠狠爆打女子，最終女子因傷重送醫不治。警方調查，發現行兇婦人是開房男子的妻子，她因為逮到老公外遇證據太過生氣，才當場失控瘋狂毆打小三。

綜合外媒報導，這起發生在本月21日，一名現年28歲的孕婦沃拉萬（Worrawan）在當天偷偷跟蹤老公巴斯（Bas），並目睹他進入一間愛情賓館中，這才得知老公趁著她孕期外遇出軌，還約小三開房間發生性關係。根據賓館監視器畫面顯示，沃拉萬氣勢洶洶衝進2人所在房間後，將全身赤裸的2人從床上狠狠拖到房外，並開始爆打2人。

請繼續往下閱讀...

報導指出，不滿遭老公背叛的沃拉萬，狠狠毆打老公情婦、23歲的波特賈納特（Potjanart），且沃拉萬暴打對方的過程中，數度拉起自己的衣服，將孕肚展現給對方看，並朝對方大吼「妳明明就知道！妳看！我懷孕了！」，而波特賈納特則被打到無法回擊，只能不斷苦苦哀求說，「我投降，拜託，拜託，妳贏了，我投降！」。

陪同沃拉萬一起抓姦的好友，看到波特賈納特被打到開始咳血，急忙出手阻止沃拉萬，賓館員工協助叫救護車將波特賈納送醫，但她最終仍因傷重不治。至於出軌的巴斯，在妻子毆打小三期間偷偷躲回房內，全程沒有現身阻攔妻子暴行，事後他向警方宣稱自己是因為喝醉，加上多次被妻子家暴，甚至被縫了40多針，才不敢出面阻止。

後來巴斯又向警方辯稱，自己早已和沃拉萬離婚，但對方始終不肯接受這個事實，還不斷干涉他和女友波特賈納特的關係。然而根據警方調查，發現波特賈納特其實已經結婚，還與丈夫育有1子，波特賈納特的丈夫甚至是在他死後，才得知妻子紅杏出牆，跟別的男人維持不正當關係。

警方已在事發當天將沃拉萬逮捕，不過考量到她無逃跑嫌疑，且懷有7個月的身孕，，因此在22日讓她15萬泰銖（約新台幣15.4萬元）保釋金交保獲釋。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法