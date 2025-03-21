電商「悠活農村」疑無預警倒閉 消保官提醒做好「兩件事」保障權益

對於「悠活農村」疑無預警倒閉衍生消費爭議，消保官楊嵐雅提醒，受害消費者先保留手上相關單據或交易紀錄，如業者拒不退費，可評估是否向法院聲請核發支付命令或起訴求償；若當初使用刷卡付款，則可速詢發卡銀行申請爭議款，以保障權益。（北市法務局提供）

2025/03/21 11:47

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市法務局今（21日）發布消費警訊，指由「悠活水產股份有限公司」所營電商平台「悠活農村」疑似無預警倒閉，截至3月18日北市府已受理4件消費申訴，內容大致是業者各平台訊息接無回應，無法聯絡退款等。法務局提醒受害消費者先保留手上相關單據或交易紀錄，如業者拒不退費，可評估是否向法院聲請核發支付命令或起訴求償；若當初使用刷卡付款，則可速詢發卡銀行申請爭議款，以保障權益。

台北市消保官楊嵐雅表示，3月17日下午法務局已會同市府衛生局派員赴悠活水產股份有限公司辦公室現場稽查，大樓管理委員會人員表示業者自上月起即無人上班，且現場無人回應；此外，勞動局已受理13名勞工申請勞資爭議調解，但因資方未到場而調解不成立，勞動局已認定該公司自2月21日歇業屬實。

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楊嵐雅說，經統計，截至3月18日，北市府已受理4件消費申訴，申訴內容大致為，業者網站暫停接單，客服專線、line訊息或FB訊息皆無回應，於電商平台有儲值金尚未使用完畢，無法聯絡上業者退款等。

法務局說明，關於預付款餘額退還部分，還有待業者處理，呼籲悠活農村業者善盡責任，儘速出面公告退費方案。

楊嵐雅提醒消費者，此案消費爭議部分，恐已難以透過訴訟外協調機制處理，民眾若以現金方式匯款儲值，可向法院聲請核發支付命令請求退還餘額；如以刷卡方式儲值民眾，可洽發卡銀行申請爭議款，如後續消費者提出爭議帳款申請，業者也應協助提供殘值證明等相關資料。

法務局補充，消費者如有任何消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812或6164詢問，法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。

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