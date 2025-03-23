西部今溫差逾10度！ 明起暖熱到週四 週五變天

今日早晚氣溫偏低，白天氣溫持續回升，感受舒適至溫暖，到了夜晚氣溫又會下降，各地日夜溫差甚大，西半部可達10度以上。（資料照）

2025/03/23 06:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（23）日受到輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，白天氣溫持續回升，感受舒適至溫暖，不過夜晚氣溫又會下降，各地日夜溫差甚大，西半部可達10度以上，早出晚歸應記得添加衣物以免著涼。

氣象署表示，中部以北及東北部低溫10至14度，其他地區15至17度，其中清晨在台南以北、南投、花蓮縱谷及金門有可能發生局部10度以下低溫。預測高溫西半部約26至28度，東半部24至15度；離島部分，澎湖全天19至24度，金門12至25度，馬祖12至20度。天氣方面，各地水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣。

請繼續往下閱讀...

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

週一（24日）持續回暖，各地大多為晴到多雲，早晚仍稍涼，日夜溫差大。中部以北及宜蘭13至29度，南部17至29，花東17至27度。週二（25日）至週四（27日），各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地進一步回暖，北部及宜蘭15至30度，中部15至33度，南部18至34度，花東18至32度。

週五（28日）鋒面通過，天氣轉不穩定，北部及東北部天氣轉冷，其他各地氣溫亦逐漸下降。北部及宜蘭15至23度，中部18至28度，南部20至31度，花東19至29度。週六（29日）受東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部整日偏冷，其他地區早晚亦偏冷。水氣偏多，中部以北、東半地區及南部山區有局部短暫雨，其他他區為多雲。北部及宜蘭13至18度，中部15至22度，南部17至25度，花東16至21度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 27 13 ~ 28 18 ~ 26 15 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法