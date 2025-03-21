80多家台中托嬰業者抗議：「地板價」政策比兒虐更可怕

台中市80多家托嬰中心業者到市府抗議起始價（地板價）政策。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/21 12:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市80多家托嬰中心業者今天到市府抗議，中市府為全國唯一規範準公共化托嬰業者訂定起始價（地板價）政策，一律要求1萬6000地板價收費，已造成血汗產業，而且家長補助更由3000元降為1400元，直指政策錯誤比兒虐更可怕，要求刪除地板價、給予托育人員久任獎金，以及恢復家長補助3000元，社會局表示，將研議相關措施。

「社會局霸凌托育人員，血汗台中！」台中市80多家托嬰業者今天到市府拉白布條抗議，台中市嬰幼兒福利聯合會榮譽理事長蔣叔融指出，中市府規範準公托業者訂定地板價政策，在物價與人力成本嚴重通膨下，已成為血汗產業，感覺上是讓家長減少負擔，實際卻是讓業者陷入「不重品質」、「找不到高薪老師」的窘境，業者不敢加入準公托，家長也找不到準公托，呼籲市府取消不合時宜的規定。

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而台中市也是六都唯一沒有提供托育人員久任獎金的城市，也要求能給予補助，另外也希望能恢復家長補助3000元。

社會局長陳仲良表示，市府在2013年建構友善托育環境，建立地板價，逐年依經營品質調升費用，第2年起每年可申請調高5%，而在2023年也從地板價1萬4000元調高到1萬6000元（含餐點費），這是考量物價上漲，政府透過措施，不要讓業者收費在自由市場呈現，讓家長減輕負擔輕，維持品質，目前全市156家準公托，平均月費1萬8379元，現在業者希望起始價刪除，會依托育環境的改變，及中央政策來研議。

針對托育人員久任獎金，陳仲良表示，久任獎金不是最有效、唯一能留住托育人員的方法，將依市財源研議。

另對於家長補助部分，陳仲良澄清，2018年準公共政策上路後，中央托育補助由3000元增加為6000元，市府在財源及家長負擔做若干調整，現在中央補助到1萬3000元，再加上現行市府補助1400元，共1萬4400元，依目前準公托收費是1萬8000多，也僅負擔3、4000元，對托嬰中心、家長來說負擔沒有增加，他強調3訴求都聽到了，市府是適當對托嬰價格有掌控。

中市社會局統計，截至2月底，全市托嬰中心家數共239家，其中公托46家、準公托159家、私托34家。針對六都對家長就讀準公托的加碼補助1400元，其他5都除台南無加碼補助外，加碼從5000到2000元。

台中市80多家托嬰中心業者到市府抗議起始價（地板價）政策，要求刪除地板價、給予托育人員久任獎金，以及恢復家長補助3000元。（記者蔡淑媛攝）

陳仲良回應托嬰中心業者訴求，將會研議。（記者蔡淑媛攝）

中市社會局統計，六都對家長就讀準公托的加碼補助1400元，其他5都除台南無加碼補助外，加碼從5000到2000元。（社會局提供）

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