台中新光三越氣爆釀5死 消防局證實瓦斯氣爆釀禍

台中市消防局副局長楊元吉強調，現場受強烈爆炸衝擊波影響，格局嚴重毀損，管線變形位移，調查難度極高。（消防局提供）

2025/03/28 13:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越百貨公司上月（2月）13日氣爆，造成2名新光三越員工、3名澳門遊客（含2歲澳門女童）共5人死亡，另有38人輕重傷悲劇，歷經一個半月鑑定，台中市消防局定調為瓦斯（天然氣）氣爆，亦即管路內的瓦斯餘氣，被圓盤切割器切割管路的火花引爆，這項結果已由專人送至台中地檢署，但中檢至今天中午為止，尚未收到鑑定報告。

台中市新光三越發生氣爆案震驚社會，台中市政府消防局表示，該局火災調查人員在台中地檢署指揮下成立專案小組，歷經13次現場勘察、近百人次投入調查，在12樓找到多項關鍵證物，包括煙蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等，並完成鑑定報告，確認爆炸為瓦斯氣爆所引起，相關證據將送交地檢署進一步調查，以釐清案情。

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弔詭的是，欣中天然氣公司案發後強調，上月10日（案發前3天）應新光百貨櫃位調整及整修要求，已將既有櫃位瓦斯表拆卸，管路封塞停氣，氣爆後逐樓勘查，瓦斯（天然氣）管線外觀，封塞塞頭均完整正常，並以天然氣專用激光器檢測，確認沒有瓦斯（天然氣）洩漏反應，現場也無燃燒跡象，該公司認為，氣爆肇因與瓦斯（天然氣）無關。

不過，現場工人卻說，氣爆之前，當天上午10點半，有現場工人看到廠商用沙輪機切割瓦斯管線，施作到東北角發生爆炸，也有機電人員稱11點10分廠商詢問瓦斯管線開關把的位置，表示要處理瓦斯管線，不久聞到瓦斯味，約20分鐘後，11點半就發生爆炸。

對於上述矛盾，據指出，可能是管內的瓦斯（天然氣）餘氣沒有排除，樓層內的天然氣管路又多，切割管路的火光造成餘氣氣爆。

消防局副局長楊元吉表示，氣爆發生後，現場因強烈爆炸衝擊波影響，格局嚴重毀損，物品、管線變形位移，加上部分證物受損，使得調查難度提高，消防局專案小組分析每一個可能導致爆炸的因素，並邀請相關學者、專家成立氣爆鑑定委員會，委員會一致通過，氣爆發生原因為瓦斯氣爆。

中市消防局認為這場大規模氣爆主因是瓦斯（天然氣）被引爆。（民眾提供）

現場瓦斯（天然氣）開關關閉，塞頭完整，中市消防局研判是管內餘氣被切割火花引爆。（民眾提供）

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