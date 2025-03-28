《台灣保證實施法案》過關！美將鬆綁對台交往準則 強化戰略靈活度

美國參議院外交委員會於今日通過跨黨派的《台灣保證實施法案》，要求國務院至少每五年檢視並更新與台灣的交往準則，並於90天內向國會說明解除哪些自我限制，強化對台戰略靈活度。（中央社）

2025/03/28 12:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院外交委員會於今日通過跨黨派的《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院至少每五年檢視並更新與台灣的交往準則，並於90天內向國會說明解除哪些自我限制，強化對台戰略靈活度。

這項法案由共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）與民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）共同提出，旨在修訂2020年通過的《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act），推動美台關係制度化與去政治化，降低過往行政部門在對台交往上的模糊與自我設限。

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根據法案內容，國務卿將被授權每五年全面檢視與台關係的行政指引，包括定期發布的《與台關係方針》（Guidelines on Relations with Taiwan）及相關備忘錄，並將更新內容發佈給各行政部門實施。國務院亦須在檢視完成後90日內，向參眾兩院外交委員會提交報告，說明刪除或調整了哪些交往上的自我限制。

眾議院早於2023年已高票通過同名版本，授權國務院每兩年提交報告。此次參議院版本在時間週期與執行機制上更加具體，也反映兩院對強化對台關係的共識。

美台交往準則的變化，自川普政府末期取消多項限制以來即備受關注。當時，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）曾於2020年訪台，成為自1979年美台斷交後，首位訪台的現任美國內閣官員，具高度象徵意義。拜登政府上任後則在部分準則上有所調整，近期訪台美方官員則多為美國在台協會（AIT）主席層級。

如今，長期主張挺台的魯比歐（Marco Rubio）接掌國務卿之位，更使外界關注未來對台政策是否將更進一步鬆綁。

昆斯表示，美國對台承諾應「隨印太現實發展而演進」；柯寧則強調，中國對區域穩定的威脅日益加劇，美國的外交準則必須能因應這種變化，「這項法案將有助於在關鍵時刻，恢復國務院強有力的台灣戰略」。

法案接下來將送交參、眾兩院全體會議表決，並需獲總統簽署才能正式成為法律。眾議院方面已有跨黨派議員於2月底提出對應版本，具體投票時程尚未公布。

此外，民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）與共和黨參議員匡希恆（John Curtis）本週亦預告，將提出《台灣盟友基金法案》（Taiwan Allies Fund Act），協助因與台建立外交關係而遭中共打壓的友邦國家，進一步強化台灣的國際空間。

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