柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗 皆延押禁見2個月

法官日前提訊4人並聽取檢、辯意見，今日認定仍有勾串、逃亡之虞，裁定柯文哲等4人，自4月2日起，皆延長羈押2個月，並禁止接見、通信。（資料照，本報合成）

2025/03/28 12:09

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城容積、公益侵占等弊案，4名在押被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨籍台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗，起訴移審後於元月2日被續押3個月，押期將於4月1日屆滿，法官日前提訊4人並聽取檢、辯意見，今日認定仍有勾串、逃亡之虞，裁定柯文哲等4人，自4月2日起，皆延長羈押2個月，並禁止接見、通信。

沈慶京日前提出的具保停止羈押之聲請，合議庭今一併駁回。至於柯文哲昨委由律師提出的具保停押聲請，合議庭尚未調查、評議，尚無結果。

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法官本月20日開庭訊問4人是否有延押必要，柯文哲答稱他絕對不會逃亡，就算死在（看守所）裡面也不會逃，他認為最希望他逃亡的是民進黨，「只要我逃了，民眾黨就垮了」，他強調「只要小草不放棄，阿伯就不會放棄」，他可以戴著電子腳鐐參加大甲媽繞境；至於勾串之虞，柯說「沒什麼好串的，資料就那些」。

沈慶京主打健康牌，主張台北看守所的環境讓他的濕疹一再復發，廔管也重覆感染，春節期間曾拉出五塊像「紅色方糖」的血塊，他住病舍雖不用下工場，但無法保證無菌的環境，加速他的病情惡化，且所內週末沒有專業醫護人員，危及他的性命，希望保外就醫。

應曉薇則打出親情牌，說她現在唯一牽掛的是年近百歲的母親，她願意配合戴電子腳環，親自照顧老母；她未收賄、或洗錢，「多年來一直在做民代應做的事」，沒有逃亡的可能。

李文宗向法官說他現居住於新竹南寮漁港老家，保證不會勾串聯絡共犯或證人，可以電子監控或定期至派出所報到，他年紀大了，沒辦法在國外工作及生存，不會逃亡，沒有羈押的必要。

不過，合議庭開庭聽取意見後，審酌羈押事由並未消失或改變，今裁定4人皆延押禁見2個月。

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