指藍執意推罷免涉黃呂錦茹私怨 李孝亮母再發聲明籲選民不同意罷免吳沛憶

國民黨青年軍、罷免吳沛憶的領銜人李孝亮。（資料照）

2025/03/28 14:04

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委吳沛憶罷免案領銜人李孝亮的母親昨控訴，國民黨高層指示要求兒子任領銜人；李孝亮則回應，站出來是「思考後的決定」，並無被利用、逼迫。李母今（28）日再發聲明質疑，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹執意推行罷免與李孝亮表親的恩怨有關，並強調若用公報私仇推行該罷免，請中正萬華鄉親不同意這種不公義的罷免。

李孝亮母親3/28完整聲明： 昨天晚上看到李孝亮FB許多國民黨大咖的留言，我不得不再發這一次聲明和我的疑惑： 請繼續往下閱讀... 一個資歷這麼豐富的張延廷將軍怎麼會不知道設籍未滿四個月就沒有選舉與罷免的權利基本知識？況且張將軍一直不願透露他遷址到中正萬華是幾天？ 他們仍然一直施壓力給李孝亮，這一切的一切我不得不懷疑是不是黃呂錦茹主委的建築師先生跟李孝亮一個有名無實的親戚李X鐸建築師的恩怨情仇有關，鍾小平議員說7年前選舉的小恩怨到現在黃呂主委還沒釋懷，更何況如果有商場上的大恩怨，找李孝亮來當領銜人是剛好而已，我懇求黃呂主委，李孝亮很無辜，他沒做錯事，他只是不敢違抗您們，FB上面這麼大陣仗大咖的留言，他能扛得住嗎？請各位國民黨大咖手下留情。 我們跟李建築師沒有往來，請問國民黨各位先進，如果真是這個樣子，你們還忍心要一直給李孝亮壓力嗎？ 很多人硬要歪曲我是害怕所謂的綠色司法恐怖才必須站出來，這幾十年來在此之前，我從沒畏懼過司法，我是十分恐懼你們要把責任都推給李孝亮，因為我現在看到的情況是往這方向走，所以我才必須站出來，我拜你們國民黨所賜才必須非常勇敢，但我很擔心李孝亮的安危。 如果用公報私仇來推行這個罷免案，那麼罷免吳沛憶的罷免案是不公義的罷免案，我人微言輕，但尊敬的中正萬華鄉親朋友，我們不同意這種不公義的罷免。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法