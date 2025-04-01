獨家》羅廷瑋大學老師公開信引質疑 吳政峰發聲明述心聲

國民黨立委羅廷瑋被提議罷免。（資料照，記者羅沛德攝）

2025/04/01 08:10

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〔記者陳建志／台中報導〕台中第6選區國民黨立委羅廷瑋目前正面臨民間發起罷免，曾義務擔任選舉幕僚的大學老師吳政峰上月投書本報，表達對羅廷瑋擔任立委1年多來的失望，卻被外界質疑動機，認為是當其他政黨的打手、為了求官；吳政峰今天透過本報發聲明，強調無意願從事政治相關工作，會投書媒體，單純是因為曾深入了解羅廷瑋發展的心路歷程，這篇投書真的就是一封「我給羅立委的信」，裡面包括了羅廷瑋的發展、他的失落與自責，以及對羅廷瑋的期許與疼惜。

吳政峰表示，他現在仍兼任勤益科大資管系教師，也從事其他工作，未來沒有意願從事政治相關工作，他和羅廷瑋曾為資管系師生關係，曾教羅廷瑋統計學與另一門商業課程，羅廷瑋擔任里長期間，他同時兼任彰師大通識課程，因此連續3、4年邀請羅廷瑋與大學生分享從政之路的創意行銷主題。

羅廷瑋競選第2任議員期間，他義務擔任文宣幕僚；在金錢部分，雙方僅有兩次往來，一次為羅廷瑋匯款書籍費用2000元給他，一次則是選立委期間，他匯給羅廷瑋的政治獻金3000元。10多年來，他與羅廷瑋有相當多的接觸機會，包括師生、朋友與工作之間等純粹的情誼。

吳政峰表示，會投書自由時報自由廣場，單純是因為曾深入了解羅廷瑋發展的心路歷程，也曾擔任其幕僚，因此想透過個人角度，抒發己見，屬言論自由範疇。這1年多來，看到他在立法院的表現自己感到十分痛心與失望，因而想給予適當的建言。然而，這篇文章的內容被媒體拿來斷章取義與手板操作，大肆渲染，甚或羅列學校系所造成困擾，自己深感遺憾與抱歉。它真的就是一封「我給羅立委的信」，裡面包括了他的發展、自己的失落、自責，以及對他的期許與疼惜等。希望讀者重新找文章閱讀，不該接受媒體片面的資訊而多所臆測。

吳政峰強調，身為曾經教過他的老師與擔任文宣幕僚，當然希望他能愈走愈遠、愈來愈好。但也不能忘記初心，要真正為人民服務。此外，民意代表的人格、品德與行為表現等，更應作為表率，不可衝動誤事，別輕易糟蹋了眾人的寄託，人民才是最終的主人。期許他成為「表裡一致」的政治人物，能有政治家的風範，而不是政客的表現。

吳政峰並對這次投書造成紛擾，深表歉意。強調其初衷，就是希望我們的社會能夠穩定發展，各行各業的人才都能適得其所，努力為這社會盡力。

最後並給羅廷瑋一段話，強調現在正在接受人民給你的考驗，好好加油，努力去面對這場挑戰。贏了，就好好繼續服務。輸了，就檢討失敗、重新開始。人生很長，成功也好，失敗也罷，勇敢面對就是了，加油。

吳政峰也強調，此聲明發布後，將不再接受媒體採訪，感謝大家。

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