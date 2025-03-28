時隔94年！稀有「美人魚」再現台灣 宜蘭漁民捕獲野放儒艮影像曝光

時隔94年，稀有物種美人魚再現蹤台灣，宜蘭漁民捕獲活體儒艮曝光。（漁民提供）

2025/03/28 18:17

首次上稿 13:06

更新時間 18:17

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕印度太平洋儒艮被視為是傳說「美人魚」原型，過去遭人類大量捕殺等原因，目前已被國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列入「易危」物種，台灣更標註為「滅絕」，1931年曾有正式捕獲紀錄，時隔94年，今年3月25日意外在粉鳥林定置漁網現蹤，漁民捕撈活體後野放，珍貴影像曝光震驚海洋學界，被中研院研究員譽「美麗神話再現台灣！」

請繼續往下閱讀...

宜蘭陳姓漁民25日一早前往粉鳥林定置漁網作業，在箱網內收網捕撈漁獲時，發現疑為一頭「印度太平洋儒艮」，體長約3公尺、體重約500公斤，當下並不知情是易危物種，為延續牠的生命隨即野放，並全程紀錄回傳漁業觀察員，不料影像輾轉流出後，讓學界大為震驚，證實就是日本等國極其重視的珍稀「美人魚」捕獲定置漁場位置距離岸際僅約800公尺。

中研院生物多樣性研究中心執行長鄭明修說，日治時期曾有過儒艮捕撈紀錄，1986年則是擱淺紀錄，遺體送往台灣博物館典藏，之後台灣本島及離島就都沒有相關紀錄，尤其這次是活體捕撈前所未聞。

「傳說不再是傳說，美麗神話再現！」他說，昔日自己為了研究溫馴儒艮，還親自到日本呂宋島海域觀察2頭個體，但潛水許久最終也僅看到「分岔」尾鰭，未見真身全貌，如今宜蘭漁民捕撈活體，可說是極其罕見，加上影像充足相當珍貴，將會引起海洋學者重視，重新投入研究，相信也會受到日本高度關注，因為追蹤儒艮是日方重要研究方向。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，據台灣大學動物博物館資料，台灣捕獲儒艮正式紀錄可追溯到1931年在屏東恆春，並被製成標本，近代史確實許久未有儒艮活體被捕撈紀錄，如今現蹤台灣海域，讓海洋學界相當驚喜，推測可能是生活在沖繩群島一帶的個體，隨著洋流、食物而來。

他說，儒艮是海洋哺乳類動物，海牛目儒艮科的草食性海生動物，外型與海牛很像，差異就在海牛擁有「球狀」尾鰭構造，儒艮則是魚類般的「分岔」尾鰭，因以海草為食，主要生活於淺海的海草床生態系，棲息於斯里蘭卡北部、東南亞及日本沖繩群島一帶，因物種稀有，台灣現有資料並不多。

儒艮游動緩慢、個性溫馴，成體一天需要的海草攝食量，大約為30至40公斤，除習慣單獨行動，也會組成小群體移動，因肉可食用、提煉成油，以及皮膚能製成皮革、骨頭用於雕刻，昔日不斷遭人類大量獵殺，導致族群數銳減，加上海洋環境受干擾、棲地減少及天災等影響，成為瀕危物種生物。

宜蘭陳姓漁民在定置漁網內捕撈到活體印度太平洋儒艮。（漁民提供）

印度太平洋儒艮罕見現蹤台灣海域，被漁民捕撈後清楚記錄下活動狀況。（漁民提供）

被漁民收網捕撈到的印度太平洋儒艮生命狀況良好。（漁民提供）

被宜蘭漁民捕撈的印度太平洋儒艮活體生命狀況良好。（漁民提供）

被宜蘭漁民捕撈的印度太平洋儒艮，體長約3公尺、體重約500公斤。（漁民提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法