3/31 威力彩摃龜！今彩539開2注 800萬落新北、南投

今晚（31日）開獎的第114000080期今彩539頭獎開出2注；第114000026期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/31 22:26

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（31日）開獎的第114000080期今彩539頭獎開出2注，由新北市淡水區中山北路二段10號的「鑫歡喜自在投注站」和南投縣埔里鎮南門里中山路二段320號1樓的「金彩富彩券行」開出；第114000026期威力彩頭獎摃龜。

第114000026期威力彩中獎號碼為「第一區：02、06、07、09、12、20。第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共46注中獎，每注可得2萬元；伍獎共243注中獎，每注可得4000元；陸獎共1689注中獎，每注可得800元；柒獎共2824注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4321注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬799注中獎，每注可得100元；普獎共3萬955注中獎，每注可得100元。

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第114000080期今彩539中獎號碼為「07、10、13、23、26」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共219注中獎，每注可得2萬元；參獎共8244注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬5414注中獎，每注可得50元。

第114000080期39樂合彩中獎號碼為「07、10、13、23、26」。四合5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共365注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3200注中獎，每注可得1125元。

第114000080期3星彩中獎號碼為「261」。壹獎共84注中獎，每注可得5000元。

第114000080期4星彩中獎號碼為「2719」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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