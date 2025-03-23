別再說都中國人！旅日台人細數「台灣鯛」遊客惡習 網友戰翻

網友發文說，最近觀察到日本出現許多「台灣鯛」。例如，走路突然停下擋住行人、擋在擁擠的電車門口，示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

2025/03/23 00:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本是許多台灣人出國旅遊首選。有網友發文說，最近觀察到日本出現許多「台灣鯛」，例如，走路突然停下擋住行人、擋在擁擠的電車門口，或在餐廳丟下餐盤後就離開，原PO忍不住怒罵，「不要再說這些都中國人」，引起網友熱議。

網友在Dcard發文說，在日本住了7年，最近卻發現很多台灣遊客的行為讓人困擾，經常看到台灣遊客走路時會突然停下，擋住後方行人；還有不少人習慣站在擁擠的電車門口，妨礙其他乘客進出。此外，在自助回收的餐廳內，也有人將餐盤丟在桌上就離開。原PO強調，「不要跟我說這些都中國人，講話口音一聽明顯就是台灣人。真的別怪日本人越來越反感台灣觀光客，對台灣來的態度越來越差」。

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文章一出，許多網友認同原PO看法，「還有便利商店不會排隊的問題也很嚴重，走路慢就算了，還喜歡併排走路慢慢走，擋住騎腳踏車跟趕時間的用路人」、「之前和朋友去日本，在地鐵走到一半，他們突然停下來看地圖，後面的日本人差點撞上，還有四個台女在樓梯停住聊天要吃什麼，後面的人全部傻眼」、「台灣人素質真的下降很多，尤其疫情過後的報復性遊客，站在路中間吃東西就不動了，在電車上大聲喧嘩」。

不過，也有不少人反駁，「我也在日本長住，怎麼覺得你說的問題日本本地人也常做」、「我上禮拜去大阪一週也看到滿多日本人這樣做，還有人行道騎腳踏車每個都亂衝亂撞、上電車明明車內蠻空還硬要撞我連道歉都不會」、「你說的這些事情日本人也有啊」、「多日本人來台灣明明也各種沒禮貌，甚至還在捷運上大聲聊天、吃東西，怎麼就沒看你批評」？

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